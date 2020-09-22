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22 вересня 2020, вівторок, 19:40 7
Верховна Рада і партії 2020-09-22T20:45:01+03:00
Українські Новини
Повернення на ринки СНД є ключовим елементом відновлення промисловості, – Бойко

Повернення на ринки СНД є ключовим елементом відновлення промисловості, – Бойко

Ірина Дорофейчук
Азовмаш, Юрій Бойко, СНД, Промисловість, Маріуполь, ОПЗЖ
Юрій Бойко в Маріуполі. Фото: zagittya.com.ua
Юрій Бойко в Маріуполі. Фото: zagittya.com.ua

Співголова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко під час відвідування виробничого об'єднання "Азовмаш" в Маріуполі заявив, що повернення на традиційні ринки країн Співдружності Незалежних Держав (СНД) є ключовим елементом відновлення української промисловості.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

Політик підкреслив, що втрата традиційних ринків Росії, Казахстану та інших країн завдала серйозної шкоди економіці України. І на прикладі таких підприємств, як "Азовмаш", це дуже добре видно.

"Такі галузі, як машино- і літакобудування, харчова, легка промисловість, традиційно постачали цілу низку товарів до РФ і були пов'язані ланцюжками виробничої кооперації. Зараз ми бачимо наслідки взаємних санкцій і розриву відносин з Росією, Казахстаном та іншими країнами. Це біда, коли тисячі людей залишилися без зарплати. Ми будемо боротися за те, щоб скасувати санкції, нормалізувати економічні відносини з РФ як основним торговельним партнером України. І ми зробимо все, щоб допомогти таким підприємствам, як "Азовмаш", – наголосив Юрій Бойко.

Політик підкреслив, що для нинішньої влади розвиток промисловості не є пріоритетом, що згубно позначається на економіці країни. "Уряд продовжує згортати підтримку реального сектора економіки. У проекті держбюджету на 2021 рік немає жодної цільової програми підтримки промисловості. Принцип нинішньої влади такий же, як і у її попередників – біганина по світу за кредитами за повного ігнорування потреб вітчизняного виробника", – зазначив він.

За словами народного депутата, повернення на традиційні ринки країн СНД забезпечить нормальне функціонування і розвиток вітчизняної промисловості, створення робочих місць.

"Торгова війна завдає шкоди нашій економіці та погіршує життя українців. І її потрібно припиняти. Україні та Росії потрібно знаходити точки дотику і виходити з режиму санкцій. Пора подумати про розвиток української промисловості та про майбутнє нашої країни. У ОПЗЖ є чіткий план відродження вітчизняної економіки. Повинні працювати державні цільові програми підтримки промисловості, необхідно налагодити ефективне просування українських товарів на експортних ринках, розширити програми пільгового кредитування і т.д. – всі ці дії забезпечать впевнене економічне зростання. Нинішній уряд, який цього не розуміє і нічого не робить для розвитку промисловості та економіки, має бути відправлений у відставку", – резюмував Юрій Бойко.

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