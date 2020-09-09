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09 сентября 2020, среда, 17:33 82
Верховная Рада и партии 2020-09-09T17:42:29+03:00
Українські Новини
Бойко на заводах Донецкой области представил антикризисный план ОПЗЖ

Бойко на заводах Донецкой области представил антикризисный план ОПЗЖ

Сергей Паламаренко
Славянск, Константиновка, Юрий Бойко, ОПЗЖ, Антикризисный план
Юрий Бойко в Донецкой области. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко в Донецкой области. Фото: zagittya.com.ua

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко во время встреч в Донецкой области с трудовыми коллективами завода "Гласкомерц" в Константиновке и Славянского машиностроительного завода представил антикризисный план ОПЗЖ.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

Мир, нормальная жизнь и работающие предприятия – главные вопросы, которые поднимали люди во время встречи с сопредседателем партии ОПЗЖ. "Пока будут продолжаться боевые действия и не будет мира, инвестиции в страну не придут. Это ключевая задача, которую должна решить власть", – сказал политик.

Кроме того, по его словам, предприятиям нужны доступные тарифы на энергоносители, налоговые и кредитные льготы.

"Нужно не убивать промышленность, а поддерживать ее. А для этого необходимо снизить налоговое давление, обеспечить доступное кредитование, не отбирать заработанную прибыль. Это позволит предприятию нормально работать, вкладывать деньги в развитие своих производств, выпускать конкурентоспособную продукцию", – отметил Юрий Бойко.

В оппозиционной команде есть люди, которые знают, как обеспечить защиту наших граждан, помочь предприятиям, умеют поднимать производства. У партии ОПЗЖ есть пошаговый Антикризисный план, который решает сразу несколько задач. Это – социальная поддержка людей, спасение национальной экономики и поддержка малого и среднего бизнеса, развитие промышленности.

"Задача нашей партии состоит в том, чтобы добиться мира и превратить Украину в процветающее государство. Мы знаем, как помочь работающим предприятиям, какой должна быть государственная программа поддержки, потому что считаем, что реальный сектор экономики – это основа для наполнения бюджета. Мы должны победить, чтобы освободить страну от непрофессионалов и начать работать для людей, поддерживать и защищать их, делать все для того, чтобы в каждой семье были мир, работа и достаток", – подчеркнул Юрий Бойко.

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