Бойко на заводах Донецкой области представил антикризисный план ОПЗЖ

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко во время встреч в Донецкой области с трудовыми коллективами завода "Гласкомерц" в Константиновке и Славянского машиностроительного завода представил антикризисный план ОПЗЖ.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

Мир, нормальная жизнь и работающие предприятия – главные вопросы, которые поднимали люди во время встречи с сопредседателем партии ОПЗЖ. "Пока будут продолжаться боевые действия и не будет мира, инвестиции в страну не придут. Это ключевая задача, которую должна решить власть", – сказал политик.

Кроме того, по его словам, предприятиям нужны доступные тарифы на энергоносители, налоговые и кредитные льготы.

"Нужно не убивать промышленность, а поддерживать ее. А для этого необходимо снизить налоговое давление, обеспечить доступное кредитование, не отбирать заработанную прибыль. Это позволит предприятию нормально работать, вкладывать деньги в развитие своих производств, выпускать конкурентоспособную продукцию", – отметил Юрий Бойко.

В оппозиционной команде есть люди, которые знают, как обеспечить защиту наших граждан, помочь предприятиям, умеют поднимать производства. У партии ОПЗЖ есть пошаговый Антикризисный план, который решает сразу несколько задач. Это – социальная поддержка людей, спасение национальной экономики и поддержка малого и среднего бизнеса, развитие промышленности.

"Задача нашей партии состоит в том, чтобы добиться мира и превратить Украину в процветающее государство. Мы знаем, как помочь работающим предприятиям, какой должна быть государственная программа поддержки, потому что считаем, что реальный сектор экономики – это основа для наполнения бюджета. Мы должны победить, чтобы освободить страну от непрофессионалов и начать работать для людей, поддерживать и защищать их, делать все для того, чтобы в каждой семье были мир, работа и достаток", – подчеркнул Юрий Бойко.

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