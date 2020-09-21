Україна знаходиться в світових лідерах з використання секонд-хенду

Україна знаходиться на четвертому місці в світі з використання секонд-хенду. А продаж вживаного одягу є в країні бюджетоутворювальною галуззю. Про це заявив в ефірі каналу "Україна 24" президент асоціації "Дилери одягу секонд-хенд" Владислав Мясоєдов.

"Це світова торгівля уживаними речами. Вона становить близько 4 млрд доларів США в рік. Україна знаходиться на четвертому місці зі споживання цього одягу. Це бюджетотворна галузь. Тобто платяться всі податки, робочі місця - і це все у нас легально, тобто це бюджетотворна галузь в Україні", - сказав він.

Також експерт розповів, що повернути гроші за одяг з секонд-хенду не можна.

"У нас одяг, який був у вжитку, ношений, тому гарантії на повернення немає ніякої. Ми користуємося правилами комерційної торгівлі, тому це так у нас виглядає. У нас є магазини, в яких стоять касові апарати. Навіть маючи чек, потім ви приходите і хочете повернути (гроші за товар - ред.) і говорите, що у вас є касовий чек - це все одно не зобов'язує продавця прийняти одяг і повернути вам кошти", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, художниця Zinaida презентувала колекцію хустин, в яких поєднала традиційні українські орнаменти із різними образами Батьківщини-Матері.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини