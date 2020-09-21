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21 вересня 2020, понеділок, 21:42 7
Суспільство 2020-09-21T22:45:01+03:00
Українські Новини
Україна знаходиться в світових лідерах з використання секонд-хенду

Україна знаходиться в світових лідерах з використання секонд-хенду

Валерия Драгомирова
Секонд-хенд, одяг, Лідерство
Секонд-хенд. Фото: pixabay
Секонд-хенд. Фото: pixabay

Україна знаходиться на четвертому місці в світі з використання секонд-хенду. А продаж вживаного одягу є в країні бюджетоутворювальною галуззю. Про це заявив в ефірі каналу "Україна 24" президент асоціації "Дилери одягу секонд-хенд" Владислав Мясоєдов.

"Це світова торгівля уживаними речами. Вона становить близько 4 млрд доларів США в рік. Україна знаходиться на четвертому місці зі споживання цього одягу. Це бюджетотворна галузь. Тобто платяться всі податки, робочі місця - і це все у нас легально, тобто це бюджетотворна галузь в Україні", - сказав він.

Також експерт розповів, що повернути гроші за одяг з секонд-хенду не можна.

"У нас одяг, який був у вжитку, ношений, тому гарантії на повернення немає ніякої. Ми користуємося правилами комерційної торгівлі, тому це так у нас виглядає. У нас є магазини, в яких стоять касові апарати. Навіть маючи чек, потім ви приходите і хочете повернути (гроші за товар - ред.) і говорите, що у вас є касовий чек - це все одно не зобов'язує продавця прийняти одяг і повернути вам кошти", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, художниця Zinaida презентувала колекцію хустин, в яких поєднала традиційні українські орнаменти із різними образами Батьківщини-Матері.

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