підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
03 вересня 2020, четвер, 19:13 11 Фото
Шоу-бізнес 2020-09-03T20:15:02+03:00
Українські Новини
Художниця Zinaida презентувала колекцію хустин, орнаментовану принтами Батьківщини-Матері

Художниця Zinaida презентувала колекцію хустин, орнаментовану принтами Батьківщини-Матері

Павло Твердохліб
Ukrainian Fashion Week, Батьківщина-мати, Zinaida, Хустина
Художній перформанс
Художній перформанс "Матуся". Фото: ua.zinaida.art

Для художнього перформансу Zinaida створила принти, в яких поєднала традиційні українські орнаменти із різними образами Батьківщини-Матері: чи то в молитві, із квітами в руках, в касці. Саме цей монумент для багатьох є візитівкою Києва, символом матері-захисниці та берегині.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті художниці.

"У роботі "Матуся" все сказано мовою символів: від дій - до зображення, від ідеї задуму - до його сприйняття, адже це своєрідне послання, - розповіла авторка проекту Zinaida. - У ній поєднані мистецтво, культура та фешн. Україна є уособленням творених орнаментів, а Київ символізує знакову скульптуру міста - Батьківщини-Матері, і вони єдині. Часом образ Батьківщини-Матері - суперечливий, однак втілює для мене єдину матусю".

Плинність моди повсякчас долає людські табу, відкриває таємне, винаходить і втілює. Відтак дає свіже життя архаїчним кодам знову і знову, зберігши їх незмінну сутність. Жіноча хустина наскрізно відбулась у часі як довершення жіночого традиційного строю чи сучасного "луку". Вона - яскравий маркер статусу й походження: пасує й ошатній киянці, і гоноровій львів'янці, і заміжній, і вдові. Хустка - знак у різких поворотах життя: щастя в родині чи гіркої втрати. Жінка-молодиця чи поважна пані у віці обирають хустину інтуїтивно: барвисту, білу чи темну відповідно до періодів життя і свого відчуття в ньому.


Хустина тутешня, київська, з легкої руки художниці Zinaida автентична у своєму орнаментальному вирішенні, та з душею нового часу знову повернулася до нас.

Більше новин про: Ukrainian Fashion Week Батьківщина-мати Zinaida Хустина

Тернопіль знову потрапив до "червоної" зони небезпеки, а Київ залишився в "жовтій", - Немчінов
За підробку, заміну або знищення автономерів відтепер можуть позбавити волі до 7 років
Новини
В Умань пустять обмежену кількість хасидів на святкування Рош ха-Шана 20:02
Нацрада з телебачення позбавила "Прямий FM"ліцензії на мовлення 19:50
Музей Бекетова
Ярославський допоміг відреставрувати Музей Бекетова ХНУГХ 19:38
Рада хоче штрафувати донорів крові за надання неправдивих відомостей про здоров'я 19:19
Верховна Рада знову не визначилася з членами конкурсної комісії на посади в САП 19:11
більше новин
Світлана Дьоміна: у спільноти арбітражних керуючих великі проблеми 18:18 Думка
Національна музична премія "Українська пісня року" - спільний проєкт Михайла Поплавського та Олега Винника відбудеться 28 листопада 09:28
"Гільдія кінематографістів Одеси" заявляє про незаконність приватизації "Одеської кіностудії" і вимагає її повернення державі 12:11
Семиноженко – у Харкові, Червоненко – в Одесі, Куліченко – у Дніпрі, – "Наш край" презентував команду на вибори 15:36
Музей Бекетова
Ярославський допоміг відреставрувати Музей Бекетова ХНУГХ 19:38
більше новин
Національна музична премія "Українська пісня року" - спільний проєкт Михайла Поплавського та Олега Винника відбудеться 28 листопада 09:28
"Гільдія кінематографістів Одеси" заявляє про незаконність приватизації "Одеської кіностудії" і вимагає її повернення державі 12:11
4.09.20 12:00 Прес-конференція: "Презентація програмного продукту - калькулятор моделювання результатів місцевих виборів 2020 року" 16:01
Світлана Дьоміна: у спільноти арбітражних керуючих великі проблеми 18:18 Думка
НБУ відзвітував про фінрезультати за 1-е півріччя 11:02
більше новин
Лікарів змушують приховувати коронавірус на роботі, щоб не покарали всю лікарню, - Офіс президента
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok