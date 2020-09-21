Ціна на електроенергію в Україні незначно знизилася

Середньозважена добова ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" (РДВ) в об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України станом на 21 вересня знизилася на 0,3%, або на 4,62 гривень/МВт-год до 1 479 гривні/МВт-год порівняно з 14 вересня.

Про це свідчать дані державного підприємства "Оператор ринку", передають Українські Новини.

За вказаний період середньозважена ціна електроенергії на РДВ в межах "Бурштинського енергоострова" знизилася на 5%, або на 82,2 гривні/МВт-год до 1 539,30 гривні/МВт-год.

Якщо порівнювати з цінами на європейській Енергобіржа Nord Pool, ціна в ОЕС України (44,35 євро/МВт-год) перевищує ціни в Норвегії (5,58 євро/МВт-год) у 8 разів, в Швеції (20,85 євро/МВт-год) — в 2,1 рази.

При цьому в Данії ціна електроенергії (60,08 євро/МВт-год) на 35,5% вище, ніж в Україні, у Франції (64,4 євро/МВт-год) — на 45,2%, в Німеччині (61,1 євро/МВт-год) — на 37,76%, в Австрії (61,92 євро/МВт-год) — на 39,6%.

Також на угорській біржі HUPX за аналогічний період середньозважена вартість електроенергії збільшилася на 14,5%, або на 7,33 євро/МВт-год до 57,86 євро/МВт-год (1 929,38 гривні/МВт-год відповідно до курсу НБУ на 21 вересня).

Як повідомляли Українські Новини, в 1-му кварталі 2020 року ціна на електроенергію в Україні була вищою, ніж в Європі.

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