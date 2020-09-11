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11 вересня 2020, пʼятниця, 16:09 135 Фото
Суспільство 2020-09-11T16:24:10+03:00
Українські Новини
На Оболоні в Києві активісти зафарбували назви Telegram-каналів, через які продають наркотики, – Олексій Шевчу

На Оболоні в Києві активісти зафарбували назви Telegram-каналів, через які продають наркотики, – Олексій Шевчук

Петро Стуженко
Наркотики, Оболонь, Графіті, Олексій Шевчук, Рух змін, Telegram-канали
Активісти борються з графіті. Фото: Facebook
Активісти борються з графіті. Фото: Facebook

Правозахисник і громадський активіст Олексій Шевчук заявив, що в Києві активісти почали боротьбу з графіті, що "рекламують" Telegram-канали, за допомогою яких продаються наркотичні речовини. Завдяки діям активістів були знищені понад 100 подібних написів.

Про це повідомило інформаційне агентство УНІАН.

"У четвер разом з активістами "Руху зімн" моя команда почала зафарбовувати написи з рекламою відповідних каналів біля шкіл, дитячих садків, спортивних майданчиків, житлових будинків і всюди, де побачить. Акція триватиме 3 дні", - уточнив Шевчук.

Шевчук пояснив, що більшість людей бачили на стінах незрозумілі написи, але не всі знають що це.

"Мабуть, усі оболонці помічали незрозумілі написи на асфальті, будівлях, парканах. Якщо хто не в курсі, це не графіті та навіть не вандалізм. Це адреси Telegram-каналів, де всі бажаючі, в тому числі діти й підлітки, можуть придбати наркотики. Такі написи можна зустріти де завгодно, але особливого розквіту явище набуло саме на Оболоні. Цьому треба покласти край", - сказав він.

Фото: facebook.com/shevchukoleksiyФото: facebook.com/shevchukoleksiy

Команда Олексія Шевчука організувала цей захід спільно з громадською організацією "Рух змін", яку заснували колишні наркозалежні, які самі зараз протидіють продажу наркотиків та всіма методами борються з розповсюджувачами.

"Вони ("Рух змін") - активісти, які борються з наркоманією та негідниками, які залучають до неї дітей. Та справа нехитра - дитяча цікавість спрацьовує відмовно. А чим ці "витівки" можуть закінчитися, ви знаєте краще за мене", - уточнив Шевчук .

Фото: facebook.com/shevchukoleksiyФото: facebook.com/shevchukoleksiy

За 3 дня акції небайдужі активісти проінспектували 15 вулиць та знищили понад 100 написів з адресами.

"Молодь повинна навчатися, займатися спортом, розвиватися, подорожувати, а не експериментувати з власним здоров'ям і психікою. Наркозалежні мають проходити обов'язкове лікування і реабілітацію. А ті, хто продає наркотики, особливо, неповнолітнім, - відбувати кримінальне покарання за повною програмою", - заявив Шевчук.

Перша акція тривала з 9 по 11 вересня, до організаторів приєдналися і мешканці Оболоні. Активісти обіцяють проводити такі заходи на регулярній основі.

Фото: facebook.com/shevchukoleksiyФото: facebook.com/shevchukoleksiy

За оціночними даними, в Україні 346 тис. осіб, які вживають ін'єкційні наркотики, а з урахуванням поширення нових форм наркотичних речовин число осіб, що залежні від наркотиків, набагато більше. Основні споживачі - молоді люди працездатного віку.

У Міністерстві внутрішніх справ України обіцяли ввести відповідальність за рекламу наркотиків.

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