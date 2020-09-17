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17 вересня 2020, четвер, 13:57 142
Податки 2020-09-17T14:45:02+03:00
Українські Новини
Критика законопроекту побудована на "магічному мисленні", – Соколов про зниження ПДВ для аграріїв

Критика законопроекту побудована на "магічному мисленні", – Соколов про зниження ПДВ для аграріїв

Павло Твердохліб
Всеукраїнська аграрна рада, ВАР, Михайло Соколов, Аграрії, Законопроект №3656, Зниження ПДВ
Михайло Соколов. Фото: Facebook
Михайло Соколов. Фото: Facebook

Заступник голови громадської спілки "Всеукраїнська аграрна рада" (ВАР) Михайло Соколов вважає, що запропоноване законопроектом №3656 зниження ставки податку на додану вартість (ПДВ) для аграріїв не призведе до зменшення доходів бюджету.

Про це Соколов заявив в соціальній мережі Facebook, коментуючи статтю експерта Київської школи економіки Олега Нів'євського для видання "Ліга.Бізнес".

"Найбільше мене вразило твердження, що зниження ставки ПДВ на сировину, яке споживачеві не реалізується, якимось чином зменшує доходи бюджету. Усім, хто розуміє, як працює ПДВ, очевидно, що це не так. Надходження до бюджету залежать лише від ставки ПДВ, яку сплачує кінцевий споживач при покупці, і більше ні від чого", - написав Соколов.

Він зазначив, що стаття Нів'євського вводить в оману, оскільки "побудована на логічних помилках і магічному мисленні". "Мовляв, якщо є загальні рекомендації, що ставок ПДВ має бути якомога менше, значить зниження ставки ПДВ на сировину, яке не споживається погана ідея. Ось просто так, без аргументів "чому". Так думали папуаси, коли будували аеропорти з очерету та дивувалися, чому на них не сідає великий залізний птах і з нього не вивалюються різні ништяки", - вважає Соколов.

Нагадаємо, Олег Нів'євський опублікував статтю, в якій розкритикував законопроект №3656. На його думку, він призведе до зменшення добробуту та податкових надходжень, а також збільшить простір для зловживань з ПДВ. Тому, вважає Нів'євський, необхідно фокусуватися не на ставках, а на адмініструванні податку.

Автори законопроекту зазначають: при нормальному адмініструванні ПДВ, в зниженні ставки не було б необхідності. Закон необхідний, щоб агровиробники могли працювати, не чекаючи "нормального" адміністрування ще кілька десятиліть. Різність ставок, в якій Нів'євський бачить проблему, такою не є.

В Україні вже діють різні ставки ПДВ: 20% звичайна, 0% при експорті та 7% на ліки. Нарікань з боку фіскалів або аптек на надходило. Крім того, законопроект позитивно вплине на наповнення бюджету, оскільки саме сума податку, а не якість адміністрування, є основною причиною зловживань. Чим нижчий податок, тим нижче мотивація ухилятися від його сплати.

Як повідомлялося раніше, законопроект №3656 пропонує знизити ПДВ з 20% до 14% на велику рогату худобу та живих свиней, незбиране молоко, пшеницю, жито, ячмінь, овес, кукурудзу, соєві боби, цукровий буряк, насіння льону, сурепки, ріпаку, соняшнику, насіння і плоди інших олійних культур.

Таким чином, його автори мають намір стимулювати детінізацію агропромислового комплексу (АПК), а також компенсувати агровиробникам втрату обігових коштів в результаті скасування спецрежиму ПДВ. Профільні аграрні асоціації закликали Верховну Раду України винести законопроект на голосування якомога швидше.

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