Каскадери, масовка і зламані стіни: в центрі Києва провели зйомки нового промо для PlayStation 4

Новий промо-ролик для консолі PlayStation 4, опублікований 4 листопада компанією Sony, зняли в Києві. Про це повідомляє The Village.

Так, при перегляді опублікованого відео можна помітити, що зйомки проходили поблизу станції метро "Палац спорту", на парковці торгового центру "Україна" і біля Університету КПІ.

https://www.youtube.com/watch?v=_--zg6Ycnvs

Наголошується, що зйомки проходили у серпні протягом чотирьох днів.

Крім того, згідно з даними продакшн-студії Radioaktive Film, в кадрі було розбито 20 автомобілів, зламано 11 стін. Також до зйомок було залучено 300 чоловік масовки і 23 каскадера.

Як повідомляли Українські Новини, у Apple показали нову рекламу бездротових навушників AirPods - Bounce, яку зняли в Києві. У її створенні також взяла участь українська продакшн-студія Radioaktive Film.

Раніше британська рок-група Bring Me The Horizon зняла свій перший за два роки кліп у Києві.

Також Twenty One Pilots випустили кліп Nico and the Niners, відзнятий в Києві.

А Майлі Сайрус презентувала кліп, знятий в Києві на Дарницькому мосту.