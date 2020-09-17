У Пакистані заарештували 964 об'єкта заборонених ООН радикальних організацій

На даний момент в Пакистані була "заморожена" діяльність 964 об'єктів заборонених організацій Jamaat-ud-Dawa (JuD), Falah-e-Insaniat Foundation (FIF) і Jaish-e-Mohammad (JeM), повідомляє інформаційне агентство Dispatch News Desk (DND).

У відповідь на запит сенатора Джамаат-і-Ісламі Муштака Ахмеда міністр внутрішніх справ Іджаз Ахмед Шах повідомив сенату, що Міністерство внутрішніх справ провінції заморозило власність заборонених організацій в рамках рішень Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (заморожування і арешт). Відповідний наказ був підписаний в Міністерстві закордонних справ ще в 2019 р.

Міністр зазначив, що заморожування здійснюється в відношенні зазначених ООН структур.

Іджаз Ахмед Шах також поділився з Сенатом подробицями про заморожені рахунки деяких медресе (релігійних семінарій) урядом відповідно до Національного плану дій (НПД).

Міністр внутрішніх справ повідомив, що 907 об'єктів JuD і FIF, включють 76 шкіл, 4 коледжі, 330 мадара/мечетей, 186 амбулаторій, 15 лікарень, 262 машин "Швидкої допомоги", 1 похоронний автобус, 10 човнів, 3 офіси по управлінню стихійними лихами, 17 будівель/земель/худобу., 1 відкриту ділянку, 1 сільгоспугіддя і 2 мотоцикла заморожені до теперішнього часу.

Аналогічним чином було заморожено 57 об'єктів власності, що належать JeM, включаючи 53 мадара/мечеті, 2 амбулаторії та 2 машини "Швидкої допомоги".

Міністр також розповів про розміщення замороженого майна заборонених організацій по провінціях.

Дані по провінціях говорять про те, що 611 об'єктів нерухомості, що належать JuD і FIF, були заморожені в Пенджабі, 80 в Сінді, 108 в Хайбер-Пахтунхва (KPK), 30 в Белуджистані, 17 в столичній території Ісламабаду (ICT) і 61 в Азад-Джамму і Кашмір (AJK).

Також чиновники були проінформовані про те, що 8 об'єктів JeM були заморожені в Пенджабі, 3 - в Сінді, 29 - в КПК, 1 - в Белуджистані, 4 - в ІКТ і 12 - в AJK.

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