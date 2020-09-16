Я є та буду мером лише киян, – Кличко відповів "Євросолідарності"

Мер Києва, лідер політичної партії "Удар" Віталій Кличко, коментуючи заяви інших політичних сил про підтримку його кандидатури на місцевих виборах в Києві, заявив, що його партія самостійно прийме участь у виборчому процесі.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті Кличка.

"Удар" іде на вибори самостійно. Ми не торгуємось! Будь-яке об'єднання можливе лише навколо інтересів киян. Ми працюємо з киянами і для киян!" – зазначив Кличко.

"Сьогодні дізнався про підтримку моєї кандидатури на посаду мера Києва деякими іншими політичними силами. Розумію, що чимало партій сьогодні хочуть, щоб Кличко був їхнім мером. Я ж знову чітко скажу всім: я є і буду мером лише киян! І завжди був відповідальним лише перед киянами. Бо саме вони довірили мені втілювати зміни в Києві, обравши мером столиці. Я вдячний за підтримку кожному мешканцю нашого міста", – підсумував Віталій Кличко.

Як повідомлялося раніше, голова Київської міської організації партії "Європейська солідарність" Володимир Прокопів на з’їзді 16 вересня заявив, що партія підтримає на виборах мера Києва нинішнього міського голову Віталія Кличка.

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