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16 вересня 2020, середа, 14:40 426
Суспільство 2020-09-16T14:52:10+03:00
Українські Новини
Труханов виступив проти Національного корпусу

Труханов виступив проти Національного корпусу

Кира Молчанова
Геннадій Труханов, Мер Одеси, Нацкорпус
Геннадій Труханов. Скріншот відео
Геннадій Труханов. Скріншот відео

На сесії міської ради в Одесі Труханов виступив за початок процедури повернення проспекту маршала Жукова. У перепалку з одеським міським головою вступив кандидат в депутати міської ради від національного корпусу.

Мер Одеси тут же відреагував на звинувачення, передає ресурс "Івасі".

"Ми пішли по процедурі, і я вважаю, що це правильно. Я неодноразово підкреслював... ми звернулися в Інститут національної пам'яті по роз'ясненню тих законів або тих обмежень за Законом про декомунізацію про перейменування вулиць. Ми отримали відповіді. Тобто ця частина процедури нами виконана", - вважає Труханов.

Далі мер Одеси заявив, що всі політичні партії, які беруть участь у виборах, мають право на свою думку.

"Але ніхто не позбавляв голосу Одесу. Ніхто не позбавляв права громаду в слуханнях, а передбачена процедура, визначати назви нашим вулицям. Тому ми далі йдемо по процедурі", - відповів радикалу мер Одеси.

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