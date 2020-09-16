Труханов виступив проти Національного корпусу

На сесії міської ради в Одесі Труханов виступив за початок процедури повернення проспекту маршала Жукова. У перепалку з одеським міським головою вступив кандидат в депутати міської ради від національного корпусу.

Мер Одеси тут же відреагував на звинувачення, передає ресурс "Івасі".

"Ми пішли по процедурі, і я вважаю, що це правильно. Я неодноразово підкреслював... ми звернулися в Інститут національної пам'яті по роз'ясненню тих законів або тих обмежень за Законом про декомунізацію про перейменування вулиць. Ми отримали відповіді. Тобто ця частина процедури нами виконана", - вважає Труханов.

Далі мер Одеси заявив, що всі політичні партії, які беруть участь у виборах, мають право на свою думку.

"Але ніхто не позбавляв голосу Одесу. Ніхто не позбавляв права громаду в слуханнях, а передбачена процедура, визначати назви нашим вулицям. Тому ми далі йдемо по процедурі", - відповів радикалу мер Одеси.

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