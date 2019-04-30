Через пожежу в Одеській області загинуло 80 свиней

80 свиней загинули в результаті пожежі на свинофермі в Одеській області.

Про це повідомила прес-служба Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області, передають Українські Новини.

Повідомляється, що в службу порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в передмісті районного центру Болград горить свинокомплекс.

Пожежу вдалося ліквідувати на площі 400 кв. м.

В результаті пожежі загинуло 80 голів свиней, врятовано поруч розташований корпус і 120 свиней.

Також отруївся продуктами горіння чоловік, він був госпіталізований в лікарню.

Причина загоряння встановлюється.

Як повідомляли "Українські Новини", у Києві сталася пожежа в притулку для кішок.