Бюджет-2021 повинен бути бюджетом соціальної справедливості та розвитку, – Бойко

Співголова парламентської фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко переконаний, що державний бюджет на 2021 рік має бути соціальним і спрямованим на підтримку та розвиток економіки. Необхідно наростити фінансування медицини до 6% ВВП, збільшити житлово-комунальні субсидії та соціальні виплати, посилити бюджетну підтримку регіонів, місцевого самоврядування та зупинити розпродаж стратегічних підприємств, що забезпечують надходження до держбюджету.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"На цьому тижні починається бюджетний процес. Дуже важливо, щоб цей проект бюджету не повторював помилки попередніх бюджетів, у яких збільшувалися виплати силовим структурам, чиновникам, а заморожувалися соціальні видатки", - зазначив народний депутат.

Зокрема, Юрій Бойко звернув увагу на неспроможність уряду забезпечити фінансування життєво важливих сфер.

"Уряд набирає боргів, але не може забезпечити повноцінне фінансування життєво важливих сфер. За сім місяців поточного року медицина недоотримала третину бюджетних коштів. На підтримку економіки виділено на 40% менше плану. При цьому державний борг зріс з 50 до 60% ВВП", - сказав він.

Також, за словами співголови фракції ОПЗЖ, за ті півроку, які в Україні триває карантин, влада не змогла підготувати країну до протистояння медичним та соціально-економічним викликам епідемії.

"Уряд веде безвідповідальну політику карантинних зон. Але замість підтримки, місцевій владі з Києва йдуть лише звинувачення, погрози та тиск. Відповіддю на таку байдужість стають соціальні протести зневірених та збіднілих людей", - зазначив парламентар.

Тож перед початком роботи над державним бюджетом на наступний рік ОПЗЖ хоче почути детальний звіт уряд про ситуацію, яка склалася в країні.

"Ми бачимо, що уряд не справляється зі своїми обов’язками. Влада набрала зобов’язань перед кредиторами і тепер хоче їх швидко проштовхнути. Такий сценарій не пройде. Вся країна має побачити і почути, що робив Кабінет міністрів Дениса Шмигаля. Чому не зупинена медична реформа? Куди витрачені кошти бюджетного фонду боротьби з епідемією? Скільки грошей вже закопано у землю?" - підкреслив політик.

Зі слів Юрія Бойка, фракція ОПЗЖ у бюджетному питанні буде принциповою.

"Ми будемо добиватися, щоб державні кошти йшли на потреби українських громадян і національної економіки, а не на збагачення фінансових спекулянтів та прибутки зовнішніх кредиторів", - сказав співголова фракції ОПЗЖ.

"Перш за все ми будемо вимагати збільшення фінансування медицини до 6% ВВП. Це той мінімум, який необхідно закласти для приборкання епідемії та подолання наслідків так званої медичної реформи. Маємо збільшити фінансування житлово-комунальних субсидій та спростити їх отримання, підвищити розмір всіх соціальних виплат. З огляду на зростання цін на газ та тарифів – це критично важливо для боротьби із бідністю. Збільшити бюджетну підтримку регіонів та місцевого самоврядування. Щоб протистояти епідемії та кризі, гроші повинні йти на місця, а не осідати у гаманцях іноземних консультантів та урядових чиновників. Повинні бути збільшені видатки на розвиток економіки. Розпродаж стратегічних підприємств, які забезпечують надходження до держбюджету, необхідно зупинити. Бюджет на 2021 рік повинен бути соціальним та спрямованим на підтримку і розвиток економіки", - резюмував Юрій Бойко.

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