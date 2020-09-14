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14 вересня 2020, понеділок, 12:15 361
Податки 2020-09-14T12:30:02+03:00
Українські Новини
Створення єдиного тютюнового оператора поповнить бюджет України на 15 млрд грн, - Сазонов

Створення єдиного тютюнового оператора поповнить бюджет України на 15 млрд грн, - Сазонов

Ірина Дорофейчук
Бізнес, Цигарки, Тютюн, податки, Торгівля
Кирило Сазонов. Фото: ukrlife.tv
Кирило Сазонов. Фото: ukrlife.tv

Політолог Кирило Сазонов, вважає, що створення Національного оператора на ринку тютюнових виробів наблизить Україну до сучасного економічного перетворення, а також, за рахунок виведення частини обороту з тіні поповнить бюджет України на 15 млрд грн.

Раніше, в ЗМІ вже повідомлялося, що за 2017-2019 рік місцеві і державний бюджети втратили через нелегальний ринок тютюну близько 30 млрд. грн.

"Серйозна сума, яка істотно могла б зміцнити держскарбницю. Так, експерти оцінюють поповнення бюджету до 15 млрд. За рахунок виведення частини обороту з тіні. Такі суми зовсім не завадять в кризу: можна і економіку підтримати і борг зовнішнім кредиторам заплатити, і карантинні заходи забезпечити у зв'язку з можливою хвилею ковід-19",- запевнив Кирило Сазонов.

"Для легального ринку таке рішення Кабміну тільки в плюс. Тому що ставить усіх у рівні умови і ухилятися від податків, гратися з контрабандою стане складно. Чесна конкуренція - це завжди правильно. Але, звичайно, далеко не всіх вона радує. Оптовики, та й роздрібні продавці, раніше майстерно обходили податкові перепони, природно, зараз піднімуть крик. Так вже зараз, ті, кому "прищемили інтерес" голосно кричать про легалізацію монополії, про те, що Антимонопольний комітет позбавили ключових функцій, і лякають "тютюновою війною". А чим голосніше ці крики - тим більше грошей в тіні. Не секрет, що втрати держави від схем на тютюновому ринку обчислюються мільярдами", - зазначив Сазонов.

Політолог зазначив, що система відстеження за рухом тютюнової продукції від виробника до роздрібного торговця (Track & trace) працює в багатьох країнах Європи. Наприклад, в Італії, Франції, Іспанії, Угорщини, Швеція, а також Японії та Бразилії.

"Будемо ще на крок ближче до цивілізованого світу. Тим більше, зобов'язання ці Україна взяла на себе ще п'ять років тому, і начебто відхилятися від проєвропейського курсу ніхто не збирається. Погодьтеся, що для країни набагато вигідніше державно-приватне партнерство, ніж контрабандний схематоз і корупція, які відлякують інвесторів. Трохи шкода контрабандистів, але ... зовсім не дуже. Майже не шкода", - підсумував Сазонов.

Нагадаємо, що 9 вересня Кабінет міністрів схвалив розпорядження про реалізацію пілотного проекту "Національний оператор на ринку тютюнових виробів" з триденним доопрацюванням, повідомляє ІнтерфаксУкраіна. Згідно з проектом розпорядження, Національним оператором може бути юридична особа  будь-якої організаціонно-правової форми та форми власності, яка має ліцензію на оптову торгівлю тютюновими виробами, яка відповідає критеріям.

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