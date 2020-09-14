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  • В 2019 году Украина потеряла 4,7 миллиардов гривен из-за контрабанды сигарет, в 2020 ущерб продолжает расти, - СМИ
14 сентября 2020, понедельник, 10:29 589
Налоги 2020-09-14T11:00:02+03:00
Українські Новини
В 2019 году Украина потеряла 4,7 миллиардов гривен из-за контрабанды сигарет, в 2020 ущерб продолжает расти, -

В 2019 году Украина потеряла 4,7 миллиардов гривен из-за контрабанды сигарет, в 2020 ущерб продолжает расти, - СМИ

Татьяна Зотова
Табак, Сигареты, Контрабанда, Диргела, JTI
Офис. Фото: НВ
Офис. Фото: НВ

Как пишет "Новое время", в 2019 году Украина потеряла 4,7 миллиардов гривен из-за контрабанды сигарет, в 2020 ущерб продолжает расти.

Об этом свидетельствуют и данные сайта "Ні контрабанді", созданного компанией JTI вместе с пограничной и налоговой службами Украины.

Многомиллиардный ущерб бюджету - главная проблема, связанная с распространением нелегальных сигарет. Всего, начиная с 2017-го года, украинский бюджет недополучил приблизительно 8,5 млрд гривен из-за роста "теневого" рынка сигарет. Только за 2019 год Украина лишилась 4,7 млрд гривен потенциального дохода от налогов и сборов, связанных с табачными изделиями.

По оценкам исследовательской компании Kantar TNS, доля "теневого" сектора рынка табачных изделий стабильно растет. В 2018-м году нелегальные сигареты занимали 4,4% рынка, в 2019-м - уже 6,6%, и показатель в 6% был достигнут уже в феврале текущего года.

"Может казаться, что 6% для бизнеса - это немного, но наш рынок очень конкурентный, мы боремся за каждую десятую процента доли рынка. И если почти 6% - это сигареты, с которых не уплачиваются налоги, для нашего бизнеса это очень плохо", - заявил директор по корпоративным вопросам компании JTI Украина Гинтаутас Диргела.

Увеличение доли "теневого" рынка связано с быстрым и существенным повышением акцизных сборов, что может толкать потребителей к покупке более дешевых контрафактных и контрабандных изделий.

Помимо вреда для бюджета, как указывает Диргела, качество контрафактного и контрабандного товара, как правило, крайне низкое.

"Есть много разных примеров, когда контрабандные сигареты перевозятся даже в баках для топлива грузовых автомобилей или закопанные под углем. А это все отражается на качестве сигарет", - объяснил он.

Масштабный и прибыльный нелегальный рынок сигарет имеет и другие негативные эффекты. Существование контрабандных путей, проходящих через Украину, ведет к ухудшению отношений с ключевыми экономическими и политическими партнерами, в том числе и в ЕС, а также способствует росту общего уровня преступности в стране. 

Необходимо действовать решительно и принимать превентивные меры для остановки роста теневого сектора рынка, утверждает Диргела.

"Это лучше и эффективнее, чем бороться с последствиями", уверен он.

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