Що робити ввечері. Підбірка дегустацій вина і їжі в Києві цього тижня

В той час, як тепла літня погода продовжує зігрівати робочі будні вересня, киянам і гостям столиці допоможе спланувати свої вечори у супроводі найрізноманітніших вин з усього світу путівник винними дегустаціями. Українські Новини зібрали сім винних заходів цього тижня в одній добірці.

Київ

Вечеря-дегустація вин Сергія Стаховського

В ресторані сучасної київської кухні "Глек" влаштує вечерю з дегустацію вин Ace&W by Stakhovsky відомого тенісиста та винороба Сергія Стаховського.

Закоханий у вино спортсмен розкаже, як вплинув теніс на винні уподобання, як вирощують виноград та переробляють його, чому він вибрав саме сорти Трамінер, Мерло та Сапераві, а також про винні подорожі і плани на майбутнє.

Фудпейрінг із 3 вин і 3 страв сучасної київської кухні.

Де: ресторан "Глек", вул. Велика Житомирська, 6

Коли: 15 вересня, 19:30

Вартість: 750 грн

Дегустація винної карти "Скільки того життя"

Ресторан Wine Love запрошує на дегустацію унікальних вин від зіркових виноробів. Сомельє закладу об’єднали їх назвою "Скільки того життя". ЦІ вина зазвичай не розливаються келихами, лише пляшками, вартість яких від 3150 до 5560 грн. Тому, як зазначають організатори, така дегустація — відмінна можливість познайомитися з асортиментом цієї винної карти та спробувати цю насолоду на смак. Буде продегустовано 5 вин і 3 закуски від шеф-повара.

Де: Wine Love, вул. Велика Васильківська, 100

Коли: 16 вересня, 19:30

Вартість: 3000 грн

Вино Battle: Інна Петрух vs Ігор Таргонський

Два спікери Інна Петрух і шеф-сомельє Le Silpo Ігор Таргонський влаштують винний батл, під час якого гості спробують вина-фаворити учасників в категоріях Ігристе, Біле і Червоне і вирішать, чий винний вибір стане переможцем цього вечора. Вибиратимуть зі шести позицій, до яких буде шість закусок.

Де: WHITE wine bar, Шота Руставелі, 11

Коли: 16 вересня, 19:30

Вартість: 450 грн

Американські вина

Вечір 17 вересня винотека від GoodWine в центральному ЦУМі присвятить винам батька каліфорнійського виноробства, легендарного Роберта Мондави. Спікер Оксана Баран розкаже, чому вони такі особливі. Бо витримані, наприклад, як каберне, не у класичних дубових діжках, а в діжках з-під бурбона, а мерло — у діжках з-під рому. Щоб відчути вплив діжки на вино, гостям відкриють шардоне та каберне, витримані класичним способом. На дегустації буде 5 витриманих вин.

Де: GoodWine Bar, ЦУМ (вул. Хрещатик, 38)

Коли: 17 вересня, 19:00

Вартість: 500 грн

Еногастрономічна вечеря-дегустація з винами Franz Haas

Гостям розкриють традиції смаку одного з найяскравіших виробників італійського регіону Trentino Alto-Adige.

Заснована, у 1880 році, виноробня Franz Haas, протягом багатьох років передається від батька до сина, яких за сімейною традицією, вже сім поколінь, називають Франц. Franz Haas є лідером з вирощування дуже "примхливого" сорту – Піно Нуар. Загальна площа виноградників становить близько 55 га.

Виразний смак вина, як і стиль етикеток Franz Haas не сплутати ні з чим. Його створив і подарував друг родини, заменитий скульптор і художник Ріккардо Швейцер, який співпрацював з Пікассо, Шагалом, і Полем Елюаром.

Гості розкриватимуть секрети вина у супроводі меню від шефа. Буде чотири вина і чотири страви, а також два дигестиви (Poli Liqueur comomile, з афінірованим сиром).

Де: Piccolino, вул. І. Гончара, 67

Коли: 17 вересня, 20:00

Вартість: 1900 грн

Skin-Contact White or Orange. France

Оранжеві вина, або коротко оранжі, міцно утримують нішу популярності в середовищі винолюбів. І ця дегустація буде присвячена саме їм. Для гостей готують вина, які об'єднує географія і технологія, а їх колір має здивувати. В дегустаційну добірку увійшли 7 вин із Франції.

Де: ONE LOVE coffee, PinchukArtCentre, 6 поверх (вул. Велика Васильківська/Басейна, 1/3-2)

Коли: 17 вересня, 19:30

Вартість: 750 грн

Іспанська пристрасть в бокалі

Гастрономічний ресторан запрошує приєднатись до дегустації 5 вин Іспанії у поєднанні зі стравами. Будуть як білі, так і червоні, легкі питкі і витрамані Reserve. На завершення вечора подадуть солодкий херес з десертом з п’яти видів шоколаду.

Де: Сито-П’яно, Дніпровська набережна, 19-а

Коли: 17 вересня, 19:30

Вартість: 750 грн

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