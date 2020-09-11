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11 вересня 2020, пʼятниця, 17:53 9
Верховна Рада і партії 2020-09-11T18:30:01+03:00
Українські Новини
Влада не готова до другої хвилі коронавірусу, – Бойко

Влада не готова до другої хвилі коронавірусу, – Бойко

Петро Стуженко
Юрій Бойко, ОПЗЖ, Коронавірус, Covid-19
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Співголова парламентської фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко вважає, що чинна влада не готова до другої хвилі коронакризи.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Більшість проблем, з якими стикнулась Україна на початку епідемії, на жаль, залишаються не вирішеними і сьогодні. Влада як була не готова протистояти коронавірусній інфекції півроку тому, так і зараз уряд не готовий ні до нової хвилі епідемії, ні до відновлення економіки, яка за час карантину зазнала великих збитків", – сказав Юрій Бойко.

Зокрема, він звернув увагу, що так і не вирішена проблема із захистом медпрацівників, є затримки з виплатою зарплат, залишається низьким рівень тестування.

"Все частіше лунають заяви від фахівців про наближення другої хвилі епідемії, причому набагато гіршої, ніж була перша. За останню добу в Україні зафіксовано антирекорд з кількості нових хворих – 3 144. На карантин закривають школи, людей знову відправляють працювати по домівках. А необхідних засобів захисту як не було у достатній кількості у лікарнях, так і немає, борги із зарплати повністю не погашені, тестування для медиків платне. Притому, що кожен десятий хворий в Україні – медпрацівник", – зазначив народний депутат.

Політик застеріг владу від такого цинічного та непрофесійного ставлення до ситуації.

"З 66 млрд гривень Фонду з боротьби з коронавірусом лише 1,5 млрд пішло у медичну галузь, 35 млрд гривень забрали на президентське «Велике будівництво», інші гроші розтринькали невідомо на що", – підкреслив Юрій Бойко.

Співголова фракції ОПЗЖ наголосив на необхідності повного та детального звіту уряду на найближчому засіданні парламенту.

"Ми вимагаємо, щоб, не чекаючи Години запитань до уряду, прем’єр-міністр Шмигаль прийшов до Верховної Ради і відзвітував за кожну витрачену копійку з бюджету та Фонду боротьби з коронавірусом. Суспільство повинно знати, куди діваються зароблені людьми гроші, що робить уряд, аби зупинити крах економіки, і на що він здатен, крім вміння накопичувати кредитні борги, які знов же таки лягають фінансовим ярмом на населення", – резюмував Юрій Бойко.

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