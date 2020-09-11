У справі про смертельну ДТП за участі детектива НАБУ Калужанського мали місце маніпуляції з експертизами, - ЗМІ

У справі про смертельне ДТП за участі начальника підрозділу детективів НАБУ Андрія Калужинського у 2005 році мали місце маніпуляції з експертизами, які дозволили закрити його. Про це повідомляє видання Strana.ua з посиланням на деякі матеріали справи.

"Навіть побіжний аналіз отриманих копій документів вказує на заангажованість первинного розслідування і приховане бажання всіляко вигородити колегу по прокуратурі. Почнемо з того, що судмедекспертиза була призначена тільки через вісім днів після аварії. Хоча в таких випадках експертизу призначають невідкладно. Окрему увагу варто приділити питанням слідчого прокуратури, поставленим судмедекспертами. Наприклад, про те, чи не страждав потерпілий якими-небудь хворобами, які могли вплинути на його поведінку на місці ДТП (на кшталт епілепсії). Тобто слідчий бажав знати, чи не бився в епілептичному припадку на дорозі збитий Калужинською пішохід", - наголошується в публікаціі.

Відповідно висновку, пішохід перебував у вертикальному положенні, рухався і перший удар автомобіля припав йому по ногах, а наступні травми він отримав при ударі і падінні на капот автомобіля.

"Ймовірно, ці висновки не влаштували офіційне слідство і ймовірно тому через майже 4 місяці після смерті пішохода у справі з'явився висновок токсикологічної експертизи, згідно з якою у Ткаченка в крові знайшли 1,78 проміле етилового спирту, що відповідає середньому ступеню сп'яніння. Виходячи з цього вже і була проведена автотехнічна експертиза. Експерти вказали, що Калужанский не мав технічної можливості уникнути наїзду на нетверезого пішохода в темний час доби. Тому кримінальну справу було закрито на підставі п.2 ст.6 КПК України (в редакції 1960 року) - тобто через відсутність складу злочину", - зазначають журналісти.

Однак 20 червня 2018 року за заявою народного депутата Максима Полякова поліція зареєструвала в Єдиному реєстрі досудових розслідувань нове кримінальне провадження під №12018000000000375 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.286 КК України.

"В ході нового слідства були допитані високопоставлені свідки, що були в автомобілі Калужинського, зокрема, в той час працівник прокуратури - начальник слідчого управління прокуратури Київської області Вадим Ластовка, чоловік колишньої головуючої Дніпровського райсуду Києва Нелі Ластовки. Була складена довідка про те, що терміни давності щодо притягнення до кримінальної відповідальності Калужинського сплили ще 1 листопада 2015 року. На цьому все і закінчилося", - наголошується в публікаціі.

Репортери допускають, що Калужанського у 2005 році "відмазали", а в 2018 у нього вже був "дах" у вигляді кума - директора НАБУ Артема Ситника.

"З огляду на амбітність тодішнього прокурора Київської області Юрія Гайсинського, в 2005 йому зовсім не потрібні були скандали з посадкою підлеглого за смертельне ДТП. Тому він сам виїхав на місце аварії, сам відвіз на огляд підлеглого. Наступна спроба реанімувати розслідування смертельного ДТП у 2018 році теж закінчилася провалом. Формально дійсно головний слідчий НАБУ може прикритися зараз терміном давності. Але фактично виникає питання морально-професійного плану - чи може одну з ключових посад в головному органі по боротьбі з корупцією займати людина, яка потрапила в цю історію з багатьма ознаками "відмазки" від вбивства людини", - підкреслюють автори статті.

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