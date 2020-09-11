підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • Утворення слідчої комісії Ради з розслідування діяльності органів місцевого самоврядування негативно вплине на репутацію України, - Асоціація міст
11 вересня 2020, пʼятниця, 10:55 366
Політика 2020-09-11T12:00:02+03:00
Українські Новини
Утворення слідчої комісії Ради з розслідування діяльності органів місцевого самоврядування негативно вплине на

Утворення слідчої комісії Ради з розслідування діяльності органів місцевого самоврядування негативно вплине на репутацію України, - Асоціація міст

Ірина Дорофейчук
Парламент, Асоціація міст України, Президент України, АМУ, Місцеві вибори, постанова
Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України. Малюнок: auc.org.ua
Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України. Малюнок: auc.org.ua

Асоціація міст України розглядає ініціативу створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування рішень органів та посадових осіб місцевого самоврядування як черговий крок у напрямку посилення тиску на органи місцевого самоврядування напередодні місцевих виборів, запланованих на 25 жовтня 2020 року. Про це йдеться у зверненні АМУ на ім’я голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, опублікованому на офіційному сайті організації.

В АМУ зазначають, що на розгляді у Верховній Раді України перебуває проєкт Постанови №3693 від 18.06.2020 "Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування по рішенням органів та посадових осіб місцевого самоврядування, що мають ознаки порушень чинного законодавства України, конфлікту інтересів та корупційних діянь".

"Асоціація міст України розглядає таку ініціативу як черговий крок в напрямку посилення тиску на органи місцевого самоврядування напередодні місцевих виборів, запланованих на 25 жовтня 2020 року. Адже прийняття Верховною Радою України такого рішення на початку виборчої кампанії створить додатковий інструмент політичного впливу на діючих міських голів та посадових осіб місцевого самоврядування", - вважають автори звернення.

Асоціація міст України звернулася до Голови Верховної Ради та голів депутатських фракцій, груп у Верховній Раді України з проханням зняти проєкт Постанови №3693 з розгляду Верховної Ради України, провести щодо нього широкі консультації із залученням Асоціації, за підсумками яких прийняти зважене рішення.

"Утворення такої ТСК зараз є поганим сигналом суспільству та міжнародній спільноті, оскільки ймовірність її використання з метою недобросовісної конкуренції та нечесної політичної боротьби можуть мати вплив на результати народного волевиявлення. А це, у свою чергу, негативно вплине на репутацію України та міжнародне визнання чесності та прозорості місцевих виборів", - наголошується у зверненні.

Раніше повідомлялося, що з метою забезпечення ефективної співпраці між органами державної влади та органами місцевого самоврядування, збереження основних принципів належного врядування і конституційних прав громадян Асоціація міст України звернулася до Президента як до гаранта Конституції України з ініціативою провести зустріч з Правлінням АМУ.

Більше новин про: Парламент Асоціація міст України Президент України АМУ Місцеві вибори постанова

У Верховній Раді стартувало перше засідання четвер...
Кличко став на захист децентралізації...
Порошенко і Зеленський за останніх півтора року вп...
До Асоціації міст України вступило 20 нових членів...
В Україні кількість хворих на коронавірус за добу перевалила за 3 тисячі
Оновлені зони карантину. Де і як зміняться обмеження з понеділка
Новини
Суд зобов'язав Офіс генпрокурора порушити справу про підготовку держзаколоту, - Кузьмін 11:51
Курс російської нацвалюти 11 вересня не змінився 11:37
Поховання воїнів УНР та Галицької армії. Фото: news.vn.ua
У Вінниці виявили масштабне поховання воїнів УНР та Галицької армії 11:28
Курс долара в обмінниках зростає третій тиждень поспіль 11:17
На масштабному форумі "Кожен зможе!" у Запоріжжі "Слуга Народу" оголосила лідерів праймеріз 11:06
більше новин
Кличко з Пальчевським вийдуть у 2 тур на виборах в мери Києва, - "Соціальний моніторинг" 15:51
Пальчевський вийде у другий тур з Кличком, - "Соціальний моніторинг" 15:58 Прес-реліз
В інтерв'ю Пальчевський набрехав про службу в армії, нахамив журналістці і заперечував свої ж слова про "возз'єднання" з Росією, - фактчекінг ВВС 13:06
Фармацевтична індустрія України стає більш технологічною та інноваційною, - дослідження 19:54
ЗАЗ провів модернізацію і починає виробництво моделей концерну Renault 11:02
більше новин
ДБР викликає Богдана на допит як свідка після інтерв'ю Гордону 14:52
Кіпр перевірить законність отримання громадянства українськими бізнесменами, серед яких Коломойський 16:22
"Нафтогаз" подав три тарифи на газ для населення і бізнесу 12:31
Інспекція в районі Шумів на Донбасі скасована через зміну вимог Росії і бойовиків, - Офіс президента 15:29
Андрій Богдан. Скріншот відео інтерв'ю Гордону.
Богдан розповів, хто може стати наступним президентом України 09:26
більше новин
Коронавірус не перешкода: кого і в яких умовах очікує осінній призов-2020
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok