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28 серпня 2020, пʼятниця, 12:45 366
Політика 2020-08-28T13:15:02+03:00
Українські Новини
Кличко став на захист децентралізації

Кличко став на захист децентралізації

Сергій Паламаренко
Бюджет, Кличко, КМДА, Асоціація міст України, Децентралізація
Засідання правління Асоціації міст України. Фото: КГГА
Засідання правління Асоціації міст України. Фото: КГГА

Проект Закону про Державний бюджет України на 2021 рік може містити обмеження фінансової спроможності бюджетів територіальних громад на користь районів. Про це мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко заявив під час засідання правління Асоціації міст України, що відбулося в Києві, інформує портал kyivcity.gov.ua.

"Чинна редакція бюджетного кодексу передбачає дублювання доходів та видатків на одній і тій же території одночасно до бюджетів міст обласного значення та районів. Вже 15 вересня уряд має подати до Верховної Ради проект Закону про Державний бюджет України на 2021 рік, який може містити обмеження фінансової спроможності бюджетів територіальних громад на користь районів, адже відсутній розподіл бюджетів між районами та громадами. Отже, є нагальна потреба у розмежуванні бюджетів між базовим та районним рівнем", - сказав Віталій Кличко.

Він зауважив, що для вирішення цієї проблемної ситуації АМУ спільно з окремими народними депутатами розробили та зареєстрували законопроект "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо приведення у відповідність положень бюджетного законодавства у зв’язку із завершенням адміністративно-територіальної реформи" (№ 3614).

Останній встановлює рівні умови формування дохідної бази бюджетів місцевого самоврядування для "нових" сільських, селищних, міських територіальних громад в обсягах, що були у міст обласного значення та ОТГ. Доходи та видатки районних бюджетів суттєво обмежуються. Законопроектом практично закладається основа дворівневого місцевого самоврядування: громада - область. Наразі проект схвалений тільки в першому читанні.

"Асоціація міст України працюватиме над тим, аби при підготовці проекту Державного бюджету на 2021 рік не допустити формування районних бюджетів за рахунок бюджетів територіальних громад та домогтися схвалення необхідного для вирішення цих питань законопроекту № 3614", - додав Віталій Кличко.

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