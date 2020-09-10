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10 вересня 2020, четвер, 19:32 7
Економіка 2020-09-10T20:30:01+03:00
Українські Новини
Танкер "Дельфі" успішно пришвартований у Чорному морі

Танкер "Дельфі" успішно пришвартований у Чорному морі

Ольга Фандорина
Танкер, Буксирні перевезення, Чорноморськ, Танкер Делфі
Буксирування танкера. Фото: facebook.com/maksymkutsyi
Буксирування танкера. Фото: facebook.com/maksymkutsyi

Транспортування танкера "Делфі", який сів на мілину біля Одеси 22 листопада 2019 року, завершено, його успішно пришвартовано в Чорноморську (Одеська область).

Про це йдеться в повідомленні Одеської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"Буксири завершили транспортування танкера з міського пляжу Одеси в порт Чорноморськ. Процес транспортування зайняв більше 8 годин ... Зараз поблизу причалів Чорноморського порту тривають маніпуляції з вирівнювання і швартуванні судна. За планом, танкер піднімуть на берег для подальшої роботи. Це дуже кропіткий процес, який триватиме ще деякий час", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований заявив, що, у зв'язку з проведенням робіт з підняття і стабілізації судна, з танкера "Делфі" знову стався розлив нафтопродуктів.

Крім того, танкер "Делфі" вдалося поставити на кіль компанії "Краншип" (Одеса). Наразі шкода від краху танкера для держави Держекоінспекцією оцінюється в $20 тисяч.

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