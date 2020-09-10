УМХ відповів Коломойському його ж словами

Менеджмент "Українського медіахолдингу" (УМХ, UMH Group) прокоментував заяву бізнесмена Ігоря Коломойського щодо конкурсу Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) для призначення керуючого активами УМХ.

Інтернет-видання Корреспондент.net опублікувало відритий лист менеджменту УМХ до Коломойського.

"Шановний Ігор Валерійович! Нам дуже приємно, що така велика людина, як Ви, настільки близько до серця взяла конкурс з пошуку керуючого активами "Українського медіа холдингу". З прес-релізів Вашої компанії відразу ясно - ви дуже переживаєте, щоб "УМХ" не потрапив не в ті руки... Даремно Ви так з плеча, Ігор Валерійович. Вас же слухають люди. Навіть діти.

Тому і нам хочеться сказати з цього приводу пару слів. Як-не-як мова в першу чергу йде про долю співробітників "УМХ". Своє звернення ми б почали приблизно так:

"Опальний Коломойський за допомогою вічно виконуючого обов'язки голови АРМА Сигидина замість повернення "Привату", що провалилося, намагається незаконно загарбати медіарупор в особі "УМХ".

Відмінний ж початок! Але ми ще не працюємо, Ігор Валерійович, в Ваших структурах - тому не будемо переповідати чутки, а використовуємо факти. А вони такі: коли ви починаєте говорити про справедливість, прозорість та чесність, шукай підступ.

Ми тут шанували Ваш план з управління "УМХ". Там що ні пропозиція, то постріл.

"Залучення досвідчених топ-менеджерів на керівні посади. Залучення власних потужностей для виробництва якісного контенту. Аналіз бізнес-процесів для виявлення та усунення неефективності. Підвищення кваліфікації співробітників".

Ігор Валерійович, в більшості випадків, коли Ваші кваліфіковані топ-менеджери зі своїми виробничими потужностями усували неефективність в діючих медіапроекти, ці видання благополучно поповнювали кладовище ЗМІ. Вам нагадати про долю "Газети по-київськи"?

Мабуть, знаючи таку Вашу управлінську особливість, АРМА для конкурсу спеціально прописало вимогу щодо дотримання трудових прав працівників "УМХ", а також зобов'язало нового керуючого активами розвивати усі без винятку напрямки діяльності. Будь то радіо, Інтернет або друкований ЗМІ. Розвивати, а не закривати. Відчуваєте різницю?

Безумовно, до конкурсу, що проводиться АРМА, є питання. Але, скоріше, не конспірологічні, а юридичні.

Наприклад, Медіа Група "Україна", що належить Рінату Ахметову, вважає конкурс незаконним і формальним. Однак все одно прийняла в ньому участь, запропонувавши 1 гривню відрахувань до бюджету. А не 5 мільйонів, як ваша компанія. Причина - для них важливий доступ до інформації про конкурс. Здогадуєтеся навіщо?

До речі, про мільйони. Ваша фраза з повідомлень ЗМІ, яку ми, на жаль, не чули, але її всі цитують - про майбутні підсумки конкурсу, які "прямо суперечать інтересам держави", - запала нам в душу. Якщо Ви так дбаєте про інтереси держави та хочете допомогти Україні, є ж інші вельми благородні варіанти вкладення коштів.

Наприклад, Ви могли б:

погасити заборгованість перед "Укрнафтою" в розмірі 20 млрд гривень;

заплатити через "Центренерго" 4,5 млрд гривень;

повернути ПриватБанку 5,5 млрд доларів.

І, закінчуючи, хочемо перефразувати Ваші ж слова, які точно чули багато людей, так як аудіо гуляє Інтернетом: "Забудьте ви вже на х ... про це медіахолдинг".

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