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10 вересня 2020, четвер, 17:53 9 Відео
Верховна Рада і партії 2020-09-10T18:45:02+03:00
Українські Новини
Некомпетентний уряд Шмигаля повинен звільнити місце для професіоналів, – Бойко

Некомпетентний уряд Шмигаля повинен звільнити місце для професіоналів, – Бойко

Павло Твердохліб
Кабмін, Юрій Бойко, Відставка уряду, ОПЗЖ, Денис Шмигаль
Юрій Бойко в Харкові. Фото: zagittya.com.ua
Юрій Бойко в Харкові. Фото: zagittya.com.ua

Співголова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко під час робочої поїздки до Харкова заявив, що Кабінет Міністрів України не працює на благо українських громадян, а лише виконує вказівки зовнішніх управлінців, тому повинен бути відправлений у відставку.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Нинішній уряд абсолютно несамостійний, він не піклується про громадян України, виконує вказівки зовнішніх управлінців, які їх поставили. У той час як наші медики не отримують зарплату, не мають засобів захисту, йдуть виплати спекулянтам, які скупили облігації внутрішньої позики. Очікувати якихось адекватних і розумних дій з боку Кабміну дуже складно. Тому ми наполягаємо, щоб уряд пішов у відставку в повному складі і перестав мучити свій народ", – сказав Юрій Бойко.

Він підкреслив, що у владу повинні прийти професійні керівники, які будуть дбати про країну.

 

За його словами, не можна допустити повного краху економіки. Держава повинна підтримати промисловість, реальний сектор. "Сьогодні підприємства душать податками, перевірками, не дають доступних кредитів, доступних енергоносіїв, бюрократичними перепонами блокують роботу на зовнішніх ринках. Це те, чим займається нинішній уряд, він тупо знищує економіку. Заводи і підприємства запрацюють тільки тоді, коли буде державна політика, націлена на підтримку реального сектора економіки, а не на біганину по світу за кредитами", – наголосив парламентарій.

"Сьогодні йде процес деіндустріалізації нашої країни. І по Харкову це особливо видно, оскільки він завжди був промисловим містом з дуже високим потенціалом. І дуже прикро, коли робляться речі, які призводять до зупинки підприємств. Але це можна виправити. У нашій команді є досвідчені управлінці, люди, які не раз піднімали виробництва, розбираються в економіці, справжні державники. Ми знаємо, як запустити економіку, допомогти людям і навести в країні лад", – резюмував Юрій Бойко.

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