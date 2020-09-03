Бойко требует отставки Шмыгаля – правительство с марта издевается над страной

Сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко, комментируя возможные отставки в Кабинете Министров Шмыгаля, заявил, что "нынешнее правительство наработало уже на 10 отставок".

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"Все, чем они занимаются, - это обслуживанием внешних кредиторов, а не поддержкой отечественной экономики и людей. Они ни с чем не могут справиться. Увеличивается "дыра" в бюджете. Растет безработица. Опять поднимаются цены на газ и коммунальные тарифы. Нет поддержки у общин и регионов. Этого не решить увольнением пары министров - нужно менять курс", - отметил Юрий Бойко.

Народный депутат считает, что инициативы по отставкам – это такая предвыборная игра власти, с целью замаскировать подготовку очередного антинародного бюджета.

"Это правительство с марта месяца издевается над страной. И только перед выборами у монобольшинства возникли вопросы к отдельным министрам. Это просто игра на публику и попытка назначить "крайних". Показательно то, что провластные депутаты заговорили об отставке министра экономики и министра финансов во время работы над бюджетом на следующий год. Они прекрасно знают, что этот бюджет будет копией предыдущих: все для кредиторов, силовиков и чиновников и ничего для людей", – сказал Юрий Бойко.

Сопредседатель фракции подчеркнул, что фракция ОПЗЖ будет бороться за полную "перезагрузку" правительства и принятие социально ориентированного антикризисного бюджета.

"Надо собирать профессиональное правительство, которое будет работать единой командой на преодоление экономического кризиса, на развитие, на социальную защиту людей. Наш приоритет в бюджете - это социальная поддержка граждан, увеличение выплат чернобыльцам, пенсионерам, матерям с детьми, уменьшение выплат на силовиков и чиновничий аппарат", - резюмировал политик.

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