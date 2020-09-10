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10 вересня 2020, четвер, 16:00 19
Силові структури 2020-09-10T18:15:03+03:00
Українські Новини
Проти професора одного з київських вишів відкрили справу за антисемітський пост в Facebook

Проти професора одного з київських вишів відкрили справу за антисемітський пост в Facebook

Анна Рудык
Антисемітизм, ВНЗ, професор
Телефон. Фото: mobilemarketingwatch.com
Телефон. Фото: mobilemarketingwatch.com

Проти професора одного зі столичних вищих навчальних закладів Нацполіція порушила провадження через допис в соцмережі Facrbook, який розцінюють як такий, що "здатний порушити принципи рівноправності". Про це йдеться в повідомленні пресслужби Головного управління Національної поліціі.

Так, ймовірно йдеться про професора Петра Масляка, який опублікував антисемітський текст.

"Сьогодні під час моніторингу мережі інтернет на сторінці одного з видань була виявлена інформація з посиланням на Фейсбук професора одного зі столичних вишів щодо можливого порушення рівноправності громадян. Зібрані відомості з цього факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - зазначено в повідомленні. 

Так, поліцейські Шевченківського відділення столиці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань), за яке передбачено штраф 210 200 гривень до 525 500 гривень, обмеження волі до п'яти років або позбавлення волі до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Як повідомляли Українські Новини, рекомендований МОН підручник встановив, що білоруси - НЕ слов'яни, а французи, іспанці і євреї, ймовірно, вийшли з Галичини.

Раніше співробітник тернопільської філармонії закликав українок не любити "ж *дів і негрів".

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