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  • Перші два роки у команди Януковича не було системної корупції, вони злагоджено йшли в ЄС, - Богдан
10 вересня 2020, четвер, 11:19 16
Політика 2020-09-10T13:15:02+03:00
Українські Новини
Перші два роки у команди Януковича не було системної корупції, вони злагоджено йшли в ЄС, - Богдан

Перші два роки у команди Януковича не було системної корупції, вони злагоджено йшли в ЄС, - Богдан

Павло Твердохліб
Президент, Богдан, Янукович, Корупція, Політика
Андрій Богдан. Фото: ОПУ
Андрій Богдан. Фото: ОПУ

На багатьох топ-керівників України часів президентства Віктора Януковича впливали сини-бізнесмени, а державна служба, президентська влада і бізнес несумісні. Таку думку в інтерв'ю порталу "Гордон" висловив колишній глава Офісу Президента України Андрій Богдан.

Головною проблемою четвертого президента України Віктора Януковича стало зростання впливу його синів, те ж саме стосується оточення Януковича.

На думку екс-голови Офісу Президента України, уповноваженего із питань антикорупційної політики в уряді Миколи Азарова (2010 - 2014 року) Андрія Богдана, у перші роки перебування при владі Янукович і його команда "активно йшли до Європейського союзу, злагоджено працювали". Системної корупції у верхах тоді не існувало, стверджує Богдан.

"А потім - це моя особиста думка - Януковича занапастили сини. І всю ту владу. У всіх у них були сини. Ці сини всі - бізнесмени. А державна служба, президентська влада і бізнес - вони несумісні. Тільки тому, що ти - та голова, з якої гниє вся риба", - заявив він.

Віктор Янукович був Президентом України у 2010 - 2014 роках, після Революції гідності втік до Росії. У нього було двоє синів. Старший, Олександр, як і батько, перебуває під санкціями Європейського союзу. У березні 2015 року молодший син екс-президента Віктор потонув на озері Байкал.

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