Азаров - чесна людина. Він не давав красти і один з кращих прем'єрів, - Богдан

Колишній керівник Офісу Президента України Андрій Богдан в інтерв'ю порталу "Гордон" назвав колишнього українського прем'єра Миколу Азарова чесною людиною і досвідченим бюрократом, який на своїй посаді "зупиняв дуже багато дурниць".

Також Богдан заявив, що вважає українського політика Миколу Азарова одним із найкращих прем'єр-міністрів в історії України.

Андрій Богдан співпрацював з Азаровим у 2010 - 2014 роках. У цей час Азаров очолював уряд, а Богдан був заступником міністра Кабінету Міністрів - урядовим уповноваженим із питань антикорупційної політики.

"Я вважаю, так (він був одним із найкращих прем'єрів). Я не хочу... Поки недоречно говорити про Майдан, так? Це, напевно, історія оцінить. Але я вам хочу сказати, що Микола Янович зупиняв дуже багато дурниць. І дуже багато... І якби не Микола Янович, напевно, Майдан був би ще раніше", - зазначив Богдан.

Він переконаний, що Азаров був чесним чиновником.

"Я точно впевнений, що він чесна людина, він не давав красти. Хоча було важко йому, як завжди: президент (Віктор Янукович) давав вказівки прем'єр-міністру, і сперечатися з ним було дуже важко. Але він дуже досвідчений бюрократ, він умів сказати "ні" правильно", - згадав Богдан.

Він сказав, що востаннє бачився з Азаровим ще до його від'їзду до Росії.

"Давно. Дуже давно. Ну, тоді ще. Він поїхав у Москву - і я його не бачив", - розповів Богдан.

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