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10 вересня 2020, четвер, 08:55 365
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Українські Новини
Рівень торгівлі підробною тютюновою продукцією сягнув максимуму за останні 6 років

Рівень торгівлі підробною тютюновою продукцією сягнув максимуму за останні 6 років

Тетяна Зотова
Контрабанда, Контрафакт, Цигарки, Тютюн, податки
Контрафактні сигарети. Фото: Є. Томашпольский, Укрфото.
Контрафактні сигарети. Фото: Є. Томашпольский, Укрфото.

2,6 мільярди сигарет в Україні розповсюджується на чорному ринку. Про це свідчать дані проєкту Моніторингу нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні, що проводить Kantar Україна.

За оцінками експертів Kantar сума неотриманих податків до бюджету України у 2020 році - більше 4 мільйонів гривень. Понад 2,6 мільярди сигарет розповсюджується саме на чорному ринку.

У 2020 році рівень нелегально ввезеної продукції (контабанди) знизився до 4.2%, але рівень контрафакту продовжує суттєво зростати. Протягом першої половини 2020 року 43% від усієї нелегально ввезеної продукції надійшло з невизначених країн, а частка контрафактних марок різко зросла до 23%.

Ще однією особливістю 2020 є те, що частка контрабанди яка прибуває із Білорусі збільшилась до 17%. Це також є одним з рекордів за останні роки, - зазначила Ольга Чернюшок, аналітик Kantar Україна.

Нагадаємо, вчора Уряд підтримав створення Національного оператора на ринку тютюнових виробів, що дозволить державі підсилити контроль над ринком, підвищить прозорість і прогнозованість податкових надходжень, а також виконати міжнародні зобов’язання України, повідомив портал Інтерфакс-Україна.

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