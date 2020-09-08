Частка контрабандних сигарет в Україні в 2020 році досягла 6%, збиток за попередні три роки – 8,5 млрд грн

Державна прикордонна служба фіксує збільшення кількості спроб незаконного переміщення товарів через державний кордон в 2020 році, і сигарети - основний контрабандний товар. Виробник сигарет компанія JTI Україна називає головною передумовою зростання контрабанди позапланові зростання акцизних податків, відсутність кримінальної відповідальністі за контрабанду та невиконання плану з боротьби з нею. Про це повідомляє "Економічна правда".

Як зазначає видання, підписавши Угоду про асоціацію з ЄС, Україна взяла на себе зобов'язання протягом 8 років підвищити ставки акцизного податку на сигарети до європейського рівня.

"Легальні сигарети останні роки зростають в ціні, однак нелегальні - завжди дешевше легальних, і вони становлять загрозу для законних виробників сигарет. 75-80% вартості пачки легальних сигарет - це податки. У країні, до якої надходить контрабанда, податки не сплачуються. Тому такі сигарети дешевше, і конкурувати з ними легальним компаніям занадто складно", - зазначає видання.

Крім того, з 2012 року в Україні контрабанда була декриміналізована. За даними сайту "Ні контрабанді", створеного за підтримки JTI Україна, адміністративні заходи - штрафи - не сприяють зниженню контрабанди, а навпаки, бо ризики для злочинців мінімальні.

Згідно з останніми дослідженнями компанії Kantar TNS, нелегальні ринок сигарет лише на початку поточного року становив майже 6% ринку, а в 2019 - 6,6%, що призвело до недоотримання зборів до бюджету України в розмірі 4,7 млрдн грн. А з 2017 по 2019 рік, за даними сайту "Ні контрабанді", втрати склали 8,5 млрд грн.

Три роки тому уряд затвердив Стратегію боротьби з нелегальною торгівлею сигаретами. Однак план, в якому прописані конкретні дії, відповідальні органи і терміни, був прийнятий лише в цьому році. Але він не виконується.

Гінтаутас Диргела, директор з корпоративних питань JTI Україна

"Досвід країн ЄС показує, що як тільки частка ринку нелегальної торгівлі досягає 10% і вище, боротися з контрабандою стає дуже важко", - заявив Гінтаутас Диргела, директор з корпоративних питань JTI Україна.

Крім того, як зазначає Диргела, якщо план підвищення акцизів не міняти щороку, то це дає бізнесу можливість планувати свою діяльність, а для споживачів не створює шокового ефекту, який міг би підштовхнути їх купувати нелегальні цигарки.

"В іншому випадку втрати будуть нести і легальні виробники, і держава", - заявив представник JTI Україна.

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