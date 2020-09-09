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09 вересня 2020, середа, 17:33 6
Верховна Рада і партії 2020-09-09T17:42:09+03:00
Українські Новини
Бойко на заводах Донеччини представив антикризовий план ОПЗЖ

Бойко на заводах Донеччини представив антикризовий план ОПЗЖ

Сергій Паламаренко
Юрій Бойко, Слов'янськ, ОПЗЖ, Антикризовий план, Костянтинівка
Юрій Бойко в Донецькій області. Фото: zagittya.com.ua
Юрій Бойко в Донецькій області. Фото: zagittya.com.ua

Співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко під час зустрічей в Донецькій області з трудовими колективами заводу "Гласкомерц" в Костянтинівці та Слов'янського машинобудівного заводу представив антикризовий план ОПЗЖ.

Про це йдеться на офіційносу веб-сайті ОПЗЖ.

Мир, нормальне життя і працюючі підприємства – головні питання, які ставили люди під час зустрічі зі співголовою партії ОПЗЖ. "Доки триватимуть бойові дії і не буде миру, інвестиції в країну не прийдуть. Це ключове завдання, яке має вирішити влада", – сказав політик.

Крім того, з його слів, підприємствам потрібні доступні тарифи на енергоносії, податкові та кредитні пільги.

"Потрібно не знищувати промисловість, а підтримувати її. А для цього необхідно знизити податковий тиск, забезпечити доступне кредитування, не відбирати зароблений прибуток. Це дозволить підприємству нормально працювати, вкладати гроші у розвиток своїх виробництв, випускати конкурентоспроможну продукцію", – зазначив Юрій Бойко.

В опозиційній команді є люди, які знають, як забезпечити захист наших громадян, допомогти підприємствам, вміють піднімати виробництва. Партія ОПЗЖ має покроковий Антикризовий план, який вирішує відразу кілька завдань. Це - соціальна підтримка людей, порятунок національної економіки, підтримка малого і середнього бізнесу, розвиток промисловості.

"Завдання нашої партії полягає в тому, щоб домогтися миру і перетворити Україну на квітучу державу. Ми знаємо, як допомогти працюючим підприємствам, якою має бути державна програма підтримки, тому що вважаємо, що реальний сектор економіки - це основа для наповнення бюджету. Ми повинні перемогти, щоб звільнити країну від непрофесіоналів і почати працювати для людей, підтримувати і захищати їх, робити все для того, щоб у кожній родині були мир, робота і достаток", - підкреслив Юрій Бойко.

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