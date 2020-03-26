"Платформа Бойко" написала антикризисный план и хочет, чтобы власти его реализовали

Политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) разработала Антикризисный план и требует от действующей власти его реализации для предотвращения национальной катастрофы на фоне карантинных мер, введенных для противодействия эпидемии коронавируса COVID-19.

Об этом говорится в заявлении партии на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"Мы предложили помощь и содействие всем уровням исполнительной власти во всех вопросах, связанных с преодолением эпидемии COVID-19. К сожалению, реакции Президента и правительства на наше обращение до сих пор не поступило. Понимая свою ответственность за будущее страны, наша политическая сила подготовила комплексный Антикризисный план, который поможет Украине преодолеть вызовы эпидемии, предотвратить дальнейшее обнищание украинских граждан и сползание страны к национальной катастрофе", - сказано в заявлении.

В ОПЗЖ считают, что меры, предпринимаемые властью, хаотичны, обрывочны и не учитывают тяжести положения, в котором оказалась страна. Большинство решений сводится к введениям все новых ограничений, политическим интригам вокруг "чрезвычайщины" и перераспределения полномочий.

При этом комплексной государственной программы борьбы с эпидемией, защиты людей и национальной экономики до сих пор нет. План наполнения Государственного бюджета в 1-м квартале 2020 года полностью провален. Возникла угроза для пенсионной системы и риск, что украинское государство не сможет выполнять свои социальные обязательства.

Оппозиционеры подчеркнули, что из-за карантинных мер граждане Украины в одночасье лишились работы или отправлены в длительные неоплачиваемые отпуска. Из-за рубежа возвращаются трудовые мигранты, пополняющие ряды безработных. Вынужденно сворачивает работу малый и средний бизнес, останавливаются целые отрасли национальной экономики. У людей заканчиваются средства к существованию, разоряются предприниматели, с риском банкротства сталкиваются предприятия и компании.

ОПЗЖ обратилась к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием включиться в процесс борьбы с эпидемией, организовать системную работу власти по преодолению кризиса и учесть продуманные и взвешенные предложения партии.

"Считаем необходимым подготовить соответствующий указ с поручениями Кабинету Министров, который должен основываться на Плане, предложенном нашей политической силой. Чтобы выйти из кризиса нужно работать с украинскими политиками, бизнесом и слушать украинский народ, а не слепо следовать указаниям внешних кредиторов. Объединив усилия всех ответственных политиков, мы выведем Украину из кризиса!" - подытожили в заявлении.