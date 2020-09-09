Від початку року до журналістів застосовували силу 49 разів, - НСЖУ

Чотири інциденти, пов’язані з фізичною агресією та перешкоджанням журналістській діяльності, зафіксувала Національна спілка журналістів упродовж серпня. Про таке на персональній сторінці у соціальній мережі Facebook інформує голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Загалом за 8 місяців 2020 року зафіксовано 49 інцидентів застосування сили до журналістів. Такими є дані моніторингу "Індекс фізичної безпеки журналістів України", який НСЖУ проводить спільно з партнерськими громадськими організаціями.

Так, 2-го серпня членами родини журналіста черкаського інтернет-сайту "Про все" Олександра Носенка було виявлено автомобіль, яким користується журналіст, з ознаками пошкодження, а саме - слідами зеленої рідини невідомого походження. Поліція порушила провадження за хуліганство, утім Олександр наполягає на тому, що причиною інциденту стала його професійна діяльність, а саме серія його журналістських розслідувань про події у Матусівській ОТГ на Шполянщині Черкаської області.

Вночі 17 серпня автомобіль програми "Схеми" (спільний проект Радіо Свобода і UA: Перший) підпалили біля будинку водія знімальної групи Бориса Мазура у Броварах. Машина не підлягає відновленню, а поліція Київщини розпочала кримінальне провадження за фактом пожежі автомобіля працівника ЗМІ і звітує про затримання підозрюваного у злочині.

Окрім пошкодження майна, проти журналістів застосовували й фізичну силу. В Одесі скоїли напад на журналістів телеканалу "ZIK" та депутатів від "Опозиційної платформи - За життя" під час прямого ефіру. Під час спілкування медійників із політиками до них підбігли агресивно налаштовані молодики, почали лаятися, штовхатися - перекинули обладнання телеканалу, спеціальні стійки.

Ще всередині серпня (а саме 11.08) стався напад на знімальну групу телеканалу "Україна 24".

У Національній спілці журналістів України зазначають, що серпень виявився відносно "спокійним" місяцем щодо кількості атак на журналістів, але і брутальне нищення авто, і зрив радикалами телеефіру є показовими актами залякування журналістів.

- Кожен інцидент грубого перешкоджання журналістській діяльності є тиском не лише на жертву атаки, а й на журналістську спільноту загалом. Попереду виборча кампанія - а отже зростають ризики нових нападів, адже у представників окремих кандидатів буде спокуса грубою силою завадити критиці у ЗМІ, - наголошує голова НСЖУ Сергій Томіленко. - Головна проблема - це безкарність за перешкоджання та беззахисність журналістів.

Нагадаємо, "Індекс фізичної безпеки журналістів" - це щомісячний моніторинг фактів фізичної агресії до журналістів в Україні. "Індекс…" укладають спільно НСЖУ й партнери: ГО "Інформаційна безпека", ГО "Платформа прав людини", Академія української преси та Інститут розвитку регіональної преси.

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