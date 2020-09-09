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  • Депутат "Слуги народу" Галина Янченко назвала донецьких дітей "немитими і нечесаними"
09 вересня 2020, середа, 09:59 3
Політика 2020-09-09T09:59:01+03:00
Українські Новини
Депутат "Слуги народу" Галина Янченко назвала донецьких дітей "немитими і нечесаними"

Депутат "Слуги народу" Галина Янченко назвала донецьких дітей "немитими і нечесаними"

Ірина Дорофейчук
Школа, Донбас, Обстріли, Діти, Війна, першокласники, Янченко
Галина Янченко. Фото: ВРУ
Галина Янченко. Фото: ВРУ

Тема початку нового навчального року на тимчасово окупованих територіях Донбасу стала предметом словесної перепалки під час ток-шоу в студії одного з українських телеканалів. Депутат від фракції "Слуга народу" Галина Янченко зазначила, що початок нинішнього навчального року є знаковим для першокласників, які пішли в школу на тимчасово непідконтрольних українкій владі територіях. Діти, які народилися в 2013-14 роках.

"Це діти, які народилися і все життя живуть в обстрілах, у войнушках, в підвалах. Десь немиті, десь нечесані. На лінії розмежування", - заявила депутат Янченко.

Визначення дітей, як "немитих і не чесання", зачепило ведучу програми і вона кілька разів намагалася уточнити у Галини Янченко підстави для подібної заяви. Журналіст зазначила, що подібні вирази не наближають людей з тимчасово окупованих регіонів до бажання возз'єднатися.

Трохи пізніше нардеп Галина Янченко заявила, що її висловлювання було емоційним і принесла вибачення за такі слова.

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