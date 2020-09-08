Чому вибирати Президента можна, а мера – ні? Бойко розповів про скарги мешканців Сєвєродонецька, Лисичанська, Волновахи

Співголова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко під час робочої поїздки до Луганської області заявив, що чинна влада, позбавляючи можливості мешканців Донбасу обирати місцеві органи влади, порушує їх конституційні права.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Люди, які голосували за Зеленського, запитують: чому вони могли голосувати за нинішнього президента і за парламент, а голосувати за місцеву владу їм заборонили? Про це мене запитували люди із Золотого, Сєвєродонецька, Лисичанська, Волновахи. Вони дивуються: як влада взагалі могла піти на такий крок і порушити їхні конституційні права?" - підкреслив парламентар.

Партія ОПЗЖ боротиметься за право мешканців Донбасу обирати місцеву владу.

"Ми будемо використовувати всі законні методи, щоб захистити право людей обирати і бути обраними. З парламентської трибуни ми озвучили нашу вимогу до президента, щоб він втрутився як гарант Конституції і забезпечив людям конституційне право голосувати на місцевих виборах. Ми вже подали до ДБР та прокуратури заяви на тих керівників, які допустили порушення і позбавили права голосу півмільйона громадян. Ми будемо боротися за права мешканців Донбасу, тому що без боротьби не буде перемоги", - резюмував Юрій Бойко.

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