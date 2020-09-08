Власть обязана обеспечить людям на линии разграничения нормальные условия для жизни, – Бойко

Сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко в ходе встречи с жителями Золотого Луганской области заявил, что действующая власть обязана обеспечить людям на линии разграничения нормальные условия для жизни.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"Таких поселков, как Золотое, на линии разграничения – около 40. Они находятся там, где раньше стреляли. Сейчас они, по сути, брошены. Сюда ни доехать нельзя, ни ЖЭКи, ни канализация не работают, мусор не вывозят. И эти бытовые проблемы выходят на первый план для людей, когда они отходят от шока стрельбы", – отметил он.

Всеми этими вопросами, по словам политика, нужно серьезно заниматься, чтобы людям создали нормальные условия, чтобы они могли жить, а не выживать. "Мы здесь много помогали, волонтерили, какие-то вопросы удалось решить, какие-то – еще нет. Но это должна быть государственная политика – поддержать людей, которые находятся на линии разграничения и пострадали от войны", – сказал народный депутат.

Еще один важный вопрос, с которым сталкиваются жители прифронтовых поселков, – это отсутствие работы. Для Золотого – это шахта. От нее зависит жизнь поселка, здесь работают почти 500 человек. "Нужно остановить эту глупую политику по закрытию шахт и остановке производств, тем более когда, как здесь, от шахты практически зависит жизнь поселка Золотого. И не дай Бог люди останутся без работы – это катастрофа вообще. Должна быть государственная политика, направленная не на то, чтобы позакрывать шахты, выгнать людей на улицы, а на то, чтобы их поддержать, обеспечить рабочие места. И за это мы будем бороться", – подчеркнул политик.

Но главное, отметил Юрий Бойко, нужно идти дальше, – от остановки обстрелов – к устойчивому миру.

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