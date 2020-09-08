Влада зобов'язана забезпечити людям на лінії розмежування нормальні умови для життя, – Бойко

Співголова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко в ході зустрічі з мешканцями Золотого Луганської області заявив, що чинна влада зобов'язана забезпечити людям на лінії розмежування нормальні умови для життя.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Таких селищ, як Золоте, на лінії розмежування – близько 40. Вони знаходяться там, де раніше стріляли. Зараз вони, по суті, кинуті. Сюди ні доїхати не можна, ні ЖЕКи, ні каналізація не працюють, сміття не вивозять. І ці побутові проблеми виходять на перший план для людей, коли вони відходять від шоку стрільби", – зазначив він.

Всіма цими питаннями, за словами політика, потрібно серйозно займатися, щоб людям створили нормальні умови, щоб вони могли жити, а не виживати. "Ми тут багато допомагали, волонтерили, якісь питання вдалося вирішити, якісь – ще ні. Але це повинна бути державна політика – підтримати людей, які перебувають на лінії розмежування і постраждали від війни", – сказав народний депутат.

Ще одне важливе питання, з яким стикаються жителі прифронтових селищ, – це відсутність роботи. Для Золотого – це шахта. Від неї залежить життя селища, тут працюють майже 500 людей. "Потрібно зупинити цю недолугу політику щодо закриття шахт і зупинки виробництв, тим більше коли, як тут, від шахти практично залежить життя селища Золотого. І не дай Бог люди залишаться без роботи – це катастрофа взагалі. Повинна бути державна політика, спрямована не на те, щоб позакривати шахти, вигнати людей на вулиці, а на те, щоб їх підтримати, забезпечити робочі місця. І за це ми будемо боротися", – підкреслив політик.

Але головне, зазначив Юрій Бойко, потрібно йти далі, – від зупинки обстрілів – до стійкого миру.

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