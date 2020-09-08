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  • Портнов закликає владу анулювати підпис Ситника в банку, відключити йому зв'язок і не пускати на роботу для виконання рішення суду
08 вересня 2020, вівторок, 09:55 17
Політика 2020-09-08T11:45:02+03:00
Українські Новини
Портнов закликає владу анулювати підпис Ситника в банку, відключити йому зв'язок і не пускати на роботу для ви

Портнов закликає владу анулювати підпис Ситника в банку, відключити йому зв'язок і не пускати на роботу для виконання рішення суду

Сергій Паламаренко
Портнов, НАБУ, Артем Ситник, Корупція, Конституційний Суд України
НАБУ. Фото: НАБУ
НАБУ. Фото: НАБУ

"Майже десять днів, як Конституційний суд визнав неконституційним призначення директора НАБУ Ситника, - функціонера, двома судовими інстанціями визнаного винним в корупції, який перебуває в офіційному державному реєстрі корупціонерів і відомству якого по соціології не довіряє більше 71-го відсотка населення." Про це на персональній сторінці в соціальній мережі Facebook нагадує юрист і громадський діяч Андрій Портнов.

Автор зазначає, що, на його думку, абсолютна більшість тих, хто думає і вміє аналізувати людей знають і мають десятки доказів, яким чином управляється це відомство, чиї інтереси представляє і на яку мережу спирається всередині країни.
Десять днів від держави немає жодного рішення. Жодної реакції від ГПУ і ДБР на факт привласнення владних повноважень і невиконання рішення суду, немає наступальності від парламенту або президента.
"Відсутність рішень по такому очевидному питанню - більш ніж конкретний доказ неприкритого зовнішнього управління нашою країною - самовдоволений і закоханий в себе чиновник, який захопив владу і не має жодного чіткого пояснення, чому він в офіційному статусі корупціонера продовжує формувати антикорупційний порядок денний країни", - констатує автор.
Портнов вважає, що в цьому питанні всім потрібно подивитися на ситуацію з боку, - як взагалі все це виглядає і чи можна собі таке уявити для якогось іншого органу або чиновника.
"Думаю, зараз необхідні будь-які термінові і вольові рішення Президента, парламенту і правоохоронців, - указ, закон, підозра, анулювання його підпису в банку, виключення з реєстру, відключення зв'язку, недопуск на робоче місце, публічне засудження з боку влади і офіційне закріплення правоохоронного і судового документообігу з виконуючим обов'язки директора НАБУ.
А з цього фігуранту потрібно рухатися набагато далі - він проситься на показове кримінальне переслідування, виразне і повчальне для всієї іншої мережі зовнішніх управлінців", - резюмував свою замітку на сторінці в соцмережі Андрій Портнов.

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