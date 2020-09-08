Лідер руху #SavePetrovka Владислав Трубіцин продовжує "антикорупційне тестування влади"

Місцева громадська ініціатива "Про збереження унікального історичного об'єкту книжкового ринку "Петрівка", підкріплена підписами понад 1100 киян, сьогодні, згідно процедури, буде подана до Управління правового забезпечення.

Про це на запитання журналіста про подальшу долю своєї ініціативи повідомив лідер руху #SavePetrovka та голова ГО "Книжковий ринок" Владислав Трубіцин.

За його словами, проєкт рішення щодо передання книжкового ринку у власність місцевій громаді є тестом для структурних підрозділів Київради на порядність, незаангажованість і рівновіддаленість від центрів корупційного впливу та будівельного лобі.

"Наш проєкт рішення став лакмусовим папірцем, що виявляє корупційну складову в органах місцевої влади. Він потрапив у порядок денний земельної комісії КМР "з голосу" 3 вересня і не був проголосований через інсінуації та відсутність кворуму. Зрештою він яскраво продемонстрував ступінь афільованості міських депутатів з представниками будівельного бізнесу", - вважає Владислав Трубіцин.

На його думку, тепер цей іспит доведеться складати Управлінню правового забезпечення.

"Тихе вирішення питання на користь забудовника вже неможливе. Тепер уся київська громада і бібліофільська спільнота спостерігають за правомірністю дій представників органів місцевої влади. Питання збереження книжкового ринку набуло такого розголосу, що усі дотичні до нього чиновники потрапляють під особливу суспільну увагу. На черзі - співробітники Управління правового забезпечення", - попередив лідер руху #SavePetrovka.

Він також зазначив, що активісти сьогодні о 12.00 несуть до Президента України В. Зеленського понад 25 тис підписів киян на захист книжкового ринку, і сподівається, що очільник держави втрутиться і, як гарант прав і свобод, візьме справу і долю книжкового ринку під особистий контроль.

Як повідомлялося раніше, рух #SavePetrovka було створено на захист книжкового ринку "Петрівка" після оголошення 2 липня адміністрацією ринку про наміри нового орендаря землі знести ринок і побудувати на його місці черговий ТРЦ.

Активістами було створено ГО "Книжковий ринок", який подав до Київської міської ради проєкт рішення від громади про передання книжкового ринку у комунальну власність.

На земельній комісії Київради, що відбулася 03/09, голосування по проєкту рішення не відбулося через відсутність кворуму.

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