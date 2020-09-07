Лідер руху #SavePetrovka звинуватив депутатів Київради у корупції

Очільник ГО "Книжковий ринок" та лідер руху #SavePetrovka Владислав Трубіцин звинуватив голову земельної комісії Київради О. Міщенка в ангажованій позиції. Про це він заявив у прямому ефірі UA: Київ, відповідаючи на запитання ведучої про результати розгляду громадської ініціативи у Київраді.

3 вересня, під час засідання земельної комісії, за ініціативи Київського міського Голови В.В.Кличка у порядок денний було внесено питання про передання книжкового ринку "Петрівка" у комунальну власність, у розпорядження місцевої громади Києва.

За словами Владислава Трубіцина, далі відбувся саботаж голосування з питання книжкового ринку.

"Голова земельної комісії Київради Олександр Міщенко тричі виносив проєкт на розгляд і тричі полишав залу засідань, щоразу повертаючись з новими ідеями, чому голосувати не можна. Спочатку він нібито не був попередньо ознайомлений з текстом, потім "помилково" послався на тривалу процедуру зміни детального плану територій (ДПТ), яка нашим проєктом взагалі не передбачена. Зрештою, коли нічого не спрацювало, він дочекався, поки депутати почали залишати свої робочі місця, і закрив засідання, пославшись на відсутність кворуму", — розповів лідер руху #SavePetrovka.

За словами Владислава Трубіцина, з усього вищенаведеного зрозуміло, що ситуацію було розіграно в інтересах забудовника і орендаря землі з тим, щоб він не втратив контроль над ділянками.

"Земельна комісія діяла не на користь місцевої громади і бюджету міста, а суто в інтересах забудовника. Будівельне лобі цілком контролює земельну комісію Київради та її депутатів", — вважає лідер ГО "Книжковий ринок".

Він також попередив міську владу, що актив ГО відтепер і ретроспективно буде ретельно відстежувати, аналізувати всі рішення земельної комісії та інформувати про них суспільство на предмет корупційних дій.

Нагадаємо, що рух #SavePetrovka було створено на захист книжкового ринку "Петрівка" після оголошення 2 липня адміністрацією ринку про наміри нового орендаря землі знести ринок і побудувати на його місці черговий ТРЦ.

У ході боротьби активістами було створено ГО "Книжковий ринок", який подав до Київської міської ради проєкт рішення від громади про передання книжкового ринку у комунальну власність. На земельній комісії Київради, що відбулася 03/09, голосування по проєкту рішення не відбулося через відсутність кворуму.

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