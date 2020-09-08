Сім винних дегустацій. Куди піти цього тижня

Для італійців 7-13 вересня це навіть не останній тиждень літа. Воно у них завершується аж 20 вересня гучними проводами. Хоча в Україні про осінь уже нагадують густі ранкові тумани і прохолодні вечори, погода продовжує тішити літньою спекою вдень. І на українців чекає цілий тиждень літньої погодної атмосфери, а разом з нею низка різноманітних винних дегустацій, про які розкажуть Українські Новини.

Київ

Тижні австрійського вина

Енотека "Барвінок". Винний бар на Бесарабській площі підібрав вісім зразків австрійського вина і запрошує продегустувати їх щодня з 1 по 14 вересня. Вина можна спробувати як побокально, так і придбати будь-яке із них у пляшці за 450 грн.

Де: Енотека "Барвінок", вул. Велика Васильківська, 1-3

Коли: з 1 до 14 вересня 13:00-23:00

Вартість: від 83 до 155 грн за келих і 450 за пляшку

Дегустація ігристого

Найкращий сомельє 2011 Олег Кравченко проведе дегустацію ігристих вин та продемонструє сабраж. На дегустації чекає чотири види ігристого, відповідні закуски, знайомство з технологіями і стилями ігристого і коктейль у подарунок.

Де: Cokietone Kofita, вул. Драгомирова, 12

Коли: 10.09. 19:00

Вартість: 750 грн

Шість Chianti Classico Riserva 2009

Знамените італійське червоне вино Chianti ймовірно знають усі винолюби. Ресторан Vino e Cucina проведе дегустацію вин Chianti Classico з шести відомих винних господарств. Усі вина року врожаю 2019, що був дуже вдалим для цієї категорії вин.

Де: Vino e Cucina, вул. Січових Стрільців, 82

Коли: 10.09. 19:30

Вартість: 1500 грн

Рислінг - дзеркало теруару

Дегустація рислінгів, який називають "королем білих вин". Сомельє проведе дегустацію шести вин різних стилів з найкращих регіонів Німеччини, Франції та Австрії. Оскільки рислінг дуже гастрономічне вино, до нього обіцяють декілька делікатесів з грилю.

Де: ресторан Grill do Brasil, бул. Лесі Українки, 24

Коли: 11.09. 19:00

Вартість: 499 грн

Wine Shop Testing

Нещодавно створений винний бар Pure & Naive запрошує на дегустацію шести вин Франції, Австрії та Німеччини. Організатори обіцяють свіжі, екстравагантні, витончені вина. Дегустація має на меті навчити відвідувачів "визначати вино під свій настрій, зменшити шанси на облом, даруючи вино замість квітів". Серед позицій буде червоне ігристе.

Де: Pure & Naive,

Коли: 12.09.

Вартість: 650 грн

Дегустація грузинських вин

Грузинський ресторан Genatsvale&Hinkali запрошує на кахетинських вин KTW та Гурамішвілі Марани. Будуть представлені вина з меню, а сравжню святкову атмосферу обіцяють довершити щедрим грузинським столом.

Де: Genatsvale&Hinkali, вул. Героїв Сталінграду, 4, корпус 6

Коли: 12.09. 16:00

Вартість: 350 грн

Свято грузинського вина та кухні

На вихідні на території Виставкового центру пройде фестиваль Kartuli Fest. На гостей чекає в першу чергу грузинське вино, а поміж тим традиційна їжа, майстер-класи від виноробів та ще низка розваг.

Де: ВДНГ, Сад Бажань, пр. Глушкова, 1

Коли: 12-13 вересня

Вартість: від 100 грн

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