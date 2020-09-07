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07 вересня 2020, понеділок, 19:10 6
Силові структури 2020-09-07T19:30:02+03:00
Українські Новини
САП та НАБУ затягують розгляд свого клопотання про відсторонення Голови ДСА Зеновія Холоднюка від посади, — за

САП та НАБУ затягують розгляд свого клопотання про відсторонення Голови ДСА Зеновія Холоднюка від посади, — захист

Валерия Драгомирова
НАБУ, САП, Зеновій Холоднюк
САП. Фото: abomus.com.ua
САП. Фото: abomus.com.ua

Захист голови Державної судової адміністрації України Зеновія Холоднюка заявляє, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикоррупційне бюро затягують розгляд у суді власного клопотання про відсторонення його від посади.

Про це Українським Новинам повідомив захист Холоднюка.

7 вересня у ВАКС був призначений повторний судовий розгляд клопотання детектива НАБУ про відсторонення від посади Голови ДСА Зеновія Холоднюка.

Однак, за словами захисників, детектив, який ініціював відсторонення, та прокурор, який погоджував ініціативу детектива, до суду не з’явились.

Захист вважає, що фактично, судовий розгляд клопотання був зірваний представниками антикорупційних органів.

На думку захисників, з боку прокурора та детектива вбачається явне зловживання процесуальними правами.

Як повідомляли Українські Новини, ВАКС поставив крапку щодо запобіжного заходу Голові ДСА Зеновію Холоднюку. 

Раніше ВАКС визнав необгрунтованим клопотання про відсторонення Холоднюка з посади голови ДСА. 

Крім того, Глава ДСА Холоднюк заперечує спілкування з главою Окружного суду Києва Вовком про проведення конкурсу на посади членів ВККС. 


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