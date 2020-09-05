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05 вересня 2020, субота, 07:30 8
Транспорт 2020-09-05T08:45:01+03:00
Українські Новини
В "Укравтопромі" назвали найпопулярніші марки уживаних авто з-за кордону серед українців

В "Укравтопромі" назвали найпопулярніші марки уживаних авто з-за кордону серед українців

Александр Савич
Renault Megane, Skoda Octavia, автомобілі, Volkswagen Passat, Volkswagen Golf, Ford Focus, ринок авто
Автомобілі
Автомобілі

В той час як порушники правил паркування в Києві за липень і серпень заплатили майже 2,7 млн гривень штрафів, у серпні 2020 року порівняно з серпнем 2019 року продажі старих імпортованих легкових автомобілів збільшилися на 35% до 32,8 тис. одиниць.

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром", передають Українські Новини.

"У серпні українці зареєстрували 32,8 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Така кількість реєстрацій імпортного секонд-хенду виявилося на 35% більше, ніж роком раніше.

Внаслідок чого в звітному місяці частка старих іномарок становила 82% від усіх вперше реєструються в Україні легкових автомобілів", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, в серпні найпопулярнішою маркою серед імпортних старих авто залишається Renault Megane з результатом 1926 автомобілів.

Другий за популярністю стала марка Volkswagen Passat 1848 автомобілів якої поміняли свої іноземні номери на українські.

На третьому місці Skoda Octavia з серпневим результатом в 1672 авто.

Автомобілі марки Volkswagen Golf показали четвертий результат, їх вибрали 1526 осіб.

Замикає п'ятірку лідерів Ford Focus з результатом в 1244 одиниць.

Всього за січень-серпень українську прописку отримали 206,5 тис. вживаних легкових автомобілів, що в 4 рази більше, ніж проданих в країні нових авто за той же період.

Як повідомляли Українські Новини, в той час, як в травні продажі електромобілів збільшилися на 46,7%, Верховна Рада має намір до 31 грудня 2025 року звільнити від податку на додану вартість операції з ввезення та/або поставки на митну територію України транспортних засобів, оснащених лише електричними двигунами (одним або декількома), а також до 31 грудня 2028 року товарів для виробництва транспортних засобів, оснащених лише електродвигунами.

 

 
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