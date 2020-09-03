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  • Обнишпорив усе, але таки ж знайшов: ролик з пухнастим "мисливцем" підірвав Instagram
03 вересня 2020, четвер, 20:12 8
Життя 2020-09-03T22:15:03+03:00
Українські Новини
Обнишпорив усе, але таки ж знайшов: ролик з пухнастим "мисливцем" підірвав Instagram

Обнишпорив усе, але таки ж знайшов: ролик з пухнастим "мисливцем" підірвав Instagram

Константин Долгий
Лис, Instagram, Відео
Лисеня Лор. Фото: juniperfoxx
Лисеня Лор. Фото: juniperfoxx

Тоді як житель Великої Британії протягом кількох годин тролив афериста в Facebook, найпопулярніший користувач Instagram @juniperfox (Juniper&Friends) опублікувала черговий ролик з кумедним білим лисеням на прізвисько Лор (Lore).

На відео, яке власник аккаунта змонтувала з невеликих шматочків, видно, що явно зголоднілий Лор усередині обнюхує і обшукує всі куточки будинку в пошуках смачної їжі.

Лисеня осідлало кухонну тумбу, спробувало забратися в шафу, що висить над нею, досліджувало простір під газетним столиком і було явно незадоволене, виявивши на газовій плиті порожні упаковки з-під їжі.

В кінці ролика Лору все ж вдалося відшукати довгоочікуваний обід. На останньому кадрі видно, як лисеня принесло запаковану їжу господині і демонстративно кинуло перед її ногами, натякаючи, щоб вона якомога швидше відкрила харч.

Як пояснює користувач juniperfox, Лор довгий час жив на фермі, де тварин тримали заради цінного хутра. Він зовсім недавно потрапив до людей, тому через відсутність соціалізації з недовірою і побоюванням ставиться до людей.

 
 
 
 
 
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✨Each Morning ✨

Допис, поширений JUNIPER & FRIENDS (@juniperfoxx)

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