Українські військові показали зворушливі фото з чотирилапими друзями

Українські військові в зоні проведення операції Об'єднаних сил показали своїх чотирилапих вихованців, які не тільки піднімають настрій, але і приносять бійцям користь. Фотографії улюбленців опублікували в Facebook штабу ООС.

Так, в штабі розповіли, що тварини приходять до військових в пошуках чогось смачненького і нерідко залишаються на позиціях.

"Вони приносять чимало користі: коти блискуче справляються з проблемою гризунів, а собаки нерідко попереджають про наближення чужинців... На позиціях Бригади швидкого реагування НГУ волохаті улюбленці почувають себе, як вдома. Тут їх не тільки годують, але і рятують їх життя. Так, нещодавно воїни врятували кішку, що підірвалася на розтяжці - їй вилікували пошкоджену осколками область голови. А боєць з позивним "Рок-н-рол" займається цілою родиною тварин. Коли чотириногі почали тяжко хворіти, Рок-н-рол зі своїми побратимами знайшли ветеринара і прищепили маленьких друзів від небезпечних хвороб", - йдеться в повідомленні.