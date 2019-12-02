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  • Українські військові показали зворушливі фото з чотирилапими друзями
02 грудня 2019, понеділок, 21:19 6
Життя 2019-12-02T21:45:01+02:00
Українські Новини
Українські військові показали зворушливі фото з чотирилапими друзями

Українські військові показали зворушливі фото з чотирилапими друзями

Українські військові, Коти військових, Тварини, війна на Донбасі

Українські військові в зоні проведення операції Об'єднаних сил показали своїх чотирилапих вихованців, які не тільки піднімають настрій, але і приносять бійцям користь. Фотографії улюбленців опублікували в Facebook штабу ООС.

Так, в штабі розповіли, що тварини приходять до військових в пошуках чогось смачненького і нерідко залишаються на позиціях.

"Вони приносять чимало користі: коти блискуче справляються з проблемою гризунів, а собаки нерідко попереджають про наближення чужинців... На позиціях Бригади швидкого реагування НГУ волохаті улюбленці почувають себе, як вдома. Тут їх не тільки годують, але і рятують їх життя. Так, нещодавно воїни врятували кішку, що підірвалася на розтяжці - їй вилікували пошкоджену осколками область голови. А боєць з позивним "Рок-н-рол" займається цілою родиною тварин. Коли чотириногі почали тяжко хворіти, Рок-н-рол зі своїми побратимами знайшли ветеринара і прищепили маленьких друзів від небезпечних хвороб", - йдеться в повідомленні.

Украинские военные с четвероногими друзьями. Фото: штаб ООС
Українські військові з чотириногими друзями. Фото: штаб ООС
Украинские военные с четвероногими друзьями. Фото: штаб ООС
Українські військові з чотириногими друзями. Фото: штаб ООС
Украинские военные с четвероногими друзьями. Фото: штаб ООС
Українські військові з чотириногими друзями. Фото: штаб ООС
Украинские военные с четвероногими друзьями. Фото: штаб ООС
Українські військові з чотириногими друзями. Фото: штаб ООС
Украинские военные с четвероногими друзьями. Фото: штаб ООС
Українські військові з чотириногими друзями. Фото: штаб ООС
Украинские военные с четвероногими друзьями. Фото: штаб ООС
Українські військові з чотириногими друзями. Фото: штаб ООС
Четвероногие друзья украинских военных. Фото: штаб ООС
Чотирилапі друзі українських військових. Фото: штаб ООС
Четвероногие друзья украинских военных. Фото: штаб ООС
Чотирилапі друзі українських військових. Фото: штаб ООС
Четвероногие друзья украинских военных. Фото: штаб ООС
Чотирилапі друзі українських військових. Фото: штаб ООС

Як повідомляли Українські Новини, бійці "Холодного Яру" показали зворушливі фотографії бойових котів.

Також раніше українські захисники показали пухнастих побратимів.

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