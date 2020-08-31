Платки от ZINAIDA будут презентовать на UFW

Украинская художница ZINAIDA создала коллекцию платков, где сочетаются традиционные украинские орнаменты с различными образами Родины-матери. Презентация коллекции состоится с участием актеров театра теней TEULIS 2 сентября в Художественном Арсенале в рамках Ukrainian Fashion Week.

Благодаря уникальным принтам коллекции платков "Матуся" украинские орнаменты возвращаются в настоящее и органично сочетаются с образами "столичной визитки" и символом Киева - монумент Родины-матери.

"Текучесть моды постоянно преодолевает человеческие табу, открывает тайное, изобретает и воплощает. Поэтому дает свежесть жизни архаичным кодам снова и снова, сохранив их неизменную сущность. Женский платок насквозь состоялся во времени как довершение женской традиционной одежды или современного стильного образа. Чаще всего выбрана интуитивно она, однако, является ярким маркером статуса, происхождения, вехи в жизни: нарядная киевлянка или тщеславная львовянка, замужем или вдова, счастья в семье или горка потеря ", - заявляет художник на своем официальном сайте.

Напомним, ZINAIDA (1975. Киев, Украина) - украинская художник, работающая со смежными формами и жанрами современного искусства. Основатель и менеджер волонтерской инициативы ArtRehub. Член Национального союза художников Украины (2014). Входит в арт-сообщество Con Artist Collective (Нью-Йорк, США) и международного сообщества Food of War. Как фасилитаторка участвовала в проектах MarinAbramovich: In Residence (Kaldor Public Art Project, Австралия). Окончила Национальную академию изобразительного искусства и архитектуры (бакалавр истории искусств). Является членом Национального союза художников Украины.

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