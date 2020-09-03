підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
03 вересня 2020, четвер, 17:29 10
Верховна Рада і партії 2020-09-03T19:00:05+03:00
Українські Новини
Бойко вимагає відставки Шмигаль – уряд з березня знущається над країною

Бойко вимагає відставки Шмигаль – уряд з березня знущається над країною

Павло Твердохліб
Кабмін, Юрій Бойко, Відставка уряду, ОПЗЖ, Денис Шмигаль
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Співголова парламентської фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко, коментуючи можливі відставки в Кабінеті Міністрів Шмигаля, заявив, що "нинішній уряд напрацював вже на 10 відставок".

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Все, чим вони займаються, – це обслуговуванням зовнішніх кредиторів, а не підтримкою вітчизняної економіки і людей. Вони ні з чим не можуть впоратися. Збільшується "діра" у бюджеті. Зростає безробіття. Знову піднімаються ціни на газ і комунальні тарифи. Не мають підтримки громади і регіони. Цього не вирішити звільненням пари міністрів - потрібно змінювати курс", – наголосив співголова фракції ОПЗЖ.

Народний депутат вважає, що ініціативи з відставками – це така передвиборча гра влади з метою замаскувати підготовку чергового антинародного бюджету.

"Цей уряд з березня місяця знущається над країною. І лише перед виборами у монобільшості виникли питання до окремих міністрів. Це просто гра на публіку і спроба призначити "крайніх". Показово те, що провладні депутати заговорили про відставку міністра економіки і міністра фінансів під час роботи над бюджетом на наступний рік. Вони прекрасно знають, що цей бюджет буде копією попередніх: все для кредиторів, силовиків та чиновників і нічого для людей", - зазначив Юрій Бойко.

Співголова фракції підкреслив, що фракція ОПЗЖ буде боротися за повне перезавантаження уряду та прийняття соціально орієнтованого антикризового бюджету.

"Треба збирати професійний уряд, який буде працювати єдиною командою на подолання економічної кризи, на розвиток, на соціальний захист людей. Наш пріоритет у бюджеті — це соціальна підтримка громадян, збільшення виплат на чорнобильців, пенсіонерів, матерів з дітьми, зменшення виплат на силовиків та чиновницький апарат", – резюмував політик.

Більше новин про: Кабмін Юрій Бойко Відставка уряду ОПЗЖ Денис Шмигаль

Захист російськомовних та прийняття законів про ми...
Фракція ОПЗЖ в Раді вимагає повернути право голосу...
Оля Полякова та Alyona Alyona мітингують під Кабмі...
Кабмін проведе засідання в середу...
Лікарів змушують приховувати коронавірус на роботі, щоб не покарали всю лікарню, - Офіс президента
За підробку, заміну або знищення автономерів відтепер можуть позбавити волі до 7 років
Новини
У Чехії зафіксовано максимальний з початку пандемії приріст заражених COVID-19 18:51
В Офісі президента відмовилися коментувати звинувачення в корупції суддів ОАСК 18:50
Порошенко, Турчинов чи Мацола? У "Євросолідарності" визначаються, хто з кандидатів від партії буде балотуватися в мери Києва 18:41
У багатоповерхівці поруч з посольством США в Києві сильна пожежа 18:12
Данілов живе у просторій квартирі з видом на Батьківщину-матір 18:05
більше новин
Світлана Дьоміна: у спільноти арбітражних керуючих великі проблеми 18:18 Думка
Національна музична премія "Українська пісня року" - спільний проєкт Михайла Поплавського та Олега Винника відбудеться 28 листопада 09:28
"Гільдія кінематографістів Одеси" заявляє про незаконність приватизації "Одеської кіностудії" і вимагає її повернення державі 12:11
Семиноженко – у Харкові, Червоненко – в Одесі, Куліченко – у Дніпрі, – "Наш край" презентував команду на вибори 15:36
Припинення війни на Донбасі, "Велике будівництво" та доступні кредити для бізнесу: які ініціативи влади найбільше підтримують українці 14:19
більше новин
Національна музична премія "Українська пісня року" - спільний проєкт Михайла Поплавського та Олега Винника відбудеться 28 листопада 09:28
4.09.20 12:00 Прес-конференція: "Презентація програмного продукту - калькулятор моделювання результатів місцевих виборів 2020 року" 16:01
Світлана Дьоміна: у спільноти арбітражних керуючих великі проблеми 18:18 Думка
НБУ відзвітував про фінрезультати за 1-е півріччя 11:02
Святкування Дня міста Одесі 2 вересня 2020 року. Фото: Пушкінська
Це за межею здорового глузду. Степанов розкритикував владу Одеси за масові святкування Дня міста 12:05
більше новин
У НБУ розповіли, коли приїде місія МВФ
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok