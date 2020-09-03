Бойко вимагає відставки Шмигаль – уряд з березня знущається над країною

Співголова парламентської фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко, коментуючи можливі відставки в Кабінеті Міністрів Шмигаля, заявив, що "нинішній уряд напрацював вже на 10 відставок".

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Все, чим вони займаються, – це обслуговуванням зовнішніх кредиторів, а не підтримкою вітчизняної економіки і людей. Вони ні з чим не можуть впоратися. Збільшується "діра" у бюджеті. Зростає безробіття. Знову піднімаються ціни на газ і комунальні тарифи. Не мають підтримки громади і регіони. Цього не вирішити звільненням пари міністрів - потрібно змінювати курс", – наголосив співголова фракції ОПЗЖ.

Народний депутат вважає, що ініціативи з відставками – це така передвиборча гра влади з метою замаскувати підготовку чергового антинародного бюджету.

"Цей уряд з березня місяця знущається над країною. І лише перед виборами у монобільшості виникли питання до окремих міністрів. Це просто гра на публіку і спроба призначити "крайніх". Показово те, що провладні депутати заговорили про відставку міністра економіки і міністра фінансів під час роботи над бюджетом на наступний рік. Вони прекрасно знають, що цей бюджет буде копією попередніх: все для кредиторів, силовиків та чиновників і нічого для людей", - зазначив Юрій Бойко.

Співголова фракції підкреслив, що фракція ОПЗЖ буде боротися за повне перезавантаження уряду та прийняття соціально орієнтованого антикризового бюджету.

"Треба збирати професійний уряд, який буде працювати єдиною командою на подолання економічної кризи, на розвиток, на соціальний захист людей. Наш пріоритет у бюджеті — це соціальна підтримка громадян, збільшення виплат на чорнобильців, пенсіонерів, матерів з дітьми, зменшення виплат на силовиків та чиновницький апарат", – резюмував політик.

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