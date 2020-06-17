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17 июня 2020, среда, 13:50 55
Верховная Рада и партии 2020-06-17T14:00:01+03:00
Українські Новини
"Платформа Бойко" требует отставки правительства Шмыгаля

"Платформа Бойко" требует отставки правительства Шмыгаля

Сергей Паламаренко
Кабмин, Отставка правительства, Юрий Бойко, ОПЗЖ, Денис Шмыгаль
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко сообщил о регистрации проекта поставновления Верховной Рады Украины об отставке Кабинета Министровв по руководством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"В парламенте зарегистрировано постановление об отставке правительства и на сегодняшний день собрано 80 подписей. Наша фракция поставила свои подписи за отставку этого правительства. Это наша принципиальная позиция. Мы видим, что критическая ситуация в экономике, в основном, связана не собственно с коронавирусом, а с бездарной экономической политикой этого и предыдущего правительств", - отметил Юрий Бойко.

Сопредседатель фракции ОПЗЖ подчеркнул, что оппозиция не будет поддерживать программу правительства Шмыгаля.

"Мы считаем, что с этого правительства толку не будет. Это не программа, а яркая презентация пустых деклараций, которая не содержит конкретики и сроков исполнения. А действия правительства заключаются в том, что врачам не выплачивают обещанную зарплату, а вместо проведения переговоров по реструктуризации - отдают деньги на погашение внешних долгов. Мы не будем голосовать за пустые лозунги, а будем настаивать на ответственности и отставке правительства", - резюмировал Юрий Бойко.

 
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