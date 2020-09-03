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03 вересня 2020, четвер, 14:49 343
Бізнес 2020-09-03T16:45:02+03:00
Українські Новини
Проблеми бізнесу треба вирішувати комплексно, — Ігор Палиця

Проблеми бізнесу треба вирішувати комплексно, — Ігор Палиця

Елена Новикова
Дискусія на форумі підприємців. Фото: пресслужба
Дискусія на форумі підприємців. Фото: пресслужба

У бізнесу дуже багато претензій до влади, особливо в представників готельно-ресторанної сфери. У той час, як у ЄС влада виділяє підприємствам готельно-ресторанного комплексу мільярдні дотації у зв’язку з епідемією та кризою, українська влада лише обмежує, а не підтримує.

Про це ішлося під час дискусії на форумі підприємців у Сумах за участі лідера політичної партії "ЗА МАЙБУТНЄ" Ігоря Палиці.

"Наше бачення – проблеми бізнесу треба вирішувати комплексно. Проблема, яка стосується всіх, – у людей немає можливості споживати ті товари й послуги, які виробляються на території України. Бо рівень заробітних плат надзвичайно низький. Високі податки на зарплату, податок на прибуток, корупційний ПДВ та значні суми, які треба сплатити при ввезенні обладнання – усе це робить нашу продукцію неконкурентоспроможною. Але через те, що ми постійно залежні від вказівок Міжнародного валютного фонду, ми не можемо ні знижувати податки, ні встановлювати прийнятні ставки за кредитами, щоб розвивати свій бізнес", – прокоментував Ігор Палиця.

Він розповів, що "ЗА МАЙБУТНЄ" має стратегію впровадження тих податкових змін, котрі допоможуть бізнесу розвиватися.

По-перше, це зниження податку на заробітну плату. Замість 18 відсотків ПДФО та 22 відсотків єдиного внеску, повинен бути лише один податок у межах 18 відсотків. Завдяки зниженню податкового навантаження підприємства почнуть платити реальні зарплати працівникам.

По-друге, потрібно замінити податок на прибуток податком на виведений капітал, щоб підприємства могли інвестувати кошти в розвиток. А якщо хочуть отримувати дивіденди – хай платять 9 відсотків від прибутку.

І, по-третє, потрібно ліквідувати корупційний податок на додану вартість.

"Це ті найперші кроки, які ми хочемо реалізувати у вигляді законопроектів. І ми чекаємо від бізнесу співпраці – конструктивних пропозицій про те, як можна спільно поліпшити ситуацію. Бо основа розвитку країни – це успішна економіка", – наголосив політик.

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