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14 августа 2020, пятница, 16:48 786
Политика 2020-08-14T17:00:02+03:00
Українські Новини
Мэр Кличко показал видео строительства метро на Виноградарь

Мэр Кличко показал видео строительства метро на Виноградарь

Николай Полищук
Скрин с видео на ФБ-аккаунте Виталия Кличко
Скрин с видео на ФБ-аккаунте Виталия Кличко

В Киеве установили планшайбу на комплекс для строительства тоннеля метро на Виноградарь

Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко в Фейсбуке.

"Вчера под руководством специалистов из Германии установили планшайбу на тоннелепроходческий щит весом почти 60 тонн и диаметром более 6 метров. Установили ее на комплекс "Галина", с помощью которого будут прокладывать тоннели двух новых станций метро", - написал Кличко.

Он отметил, что за месяц комплекс пройдет около 200 метров под землей, и примерно через полгода будет проложен один из туннелей.

"К концу следующего года мы планируем открыть две станции метро на Виноградарь - " Мостицкая" и "Проспект Правды", - подчеркнул Кличко.

Кличко также обнародовал видео, как проходил процесс установки оборудования.

Как сообщалось, в столице в рамках строительства метро на Виноградарь, ориентировочно через две недели метростроевцы планируют начать работы по разработке тоннеля между станциями "Сырец" и "Мостицкая".

Две новые станции Сырецко-Печерской линии - "Мостицкая" и "Проспект Правды" планируют открыть в декабре 2021 года.

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