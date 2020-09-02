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02 вересня 2020, середа, 18:32 350
Президент 2020-09-02T19:30:03+03:00
Українські Новини
Зеленський назвав Гео Лероса "хабарником і зрадником країни", — ЗМІ

Зеленський назвав Гео Лероса "хабарником і зрадником країни", — ЗМІ

Кира Молчанова
Володимир Зеленський, Слуга народу, Гео Лерос

Президент Володимир Зеленський висловився з приводу виключення нардепа Гео Лероса з фракції "Слуга народу" і назвав його "хабарником і зрадником" країни.

Про це повідомляє видання "Апостроф".

"У мене немає ніякої реакції на хабарників і зрадників цієї країни і мені все одно з якої вони партії. Я достатньо відповів", — заявив Володимир Зеленський.

До цього Офіс Генерального прокурора України порушив справу проти народного депутата Гео Лероса за фактом ухилення від сплати податків. За останній рік Гео Лерос заробив більш ніж 20 млн грн.

За даними видання "Страна", це могло статися через фінансові махінації депутата. Так, Гео Лероса підозрюють у приховуванні джерел доходу, які можуть мати кримінальне походження.

Справжнє ім'я Гео Лероса — Курехяну Георгу Багратович. Офіційно працював тільки в 2008-2009 році. Згідно з інформацією податкової, він отримував дохід тільки в 2008-2009 роках, 600 гривень та 45 тисяч гривень страхової виплати. У перший рік своєї депутатської роботи отримав дохід в розмірі 41 млн. грн. З них 20 млн. грн — кошти, а ще 21 млн. грн — вартість активів (3 квартир, 96 картин, три пари годинників Rolex і один Chopard, колекції з 20 фотоапаратів Leica, 49 біткоіни на суму 10 млн. грн, автопарк BMW, Ford Capri 1980 року, спорткар Аudi R8).

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